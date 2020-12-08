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Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова

8 декабря
2020 год

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8 декабря 2020
6 декабря в московском ресторане «Подмосковные вечера» состоялся ежегодный благотворительный аукцион «Action!», отметивший в этом году десятилетний юбилей. Начихав на рекомендации Собянина и Всемирной Организации Здоровья, отечественный бомонд потянулся на запах вечеринки. Дистанцию в этот вечер не соблюдали Ксения Собчак, Надежда Михалкова, Альбина Джанабаева, Светлана Ходченкова, Чулпан Хаматова, Аглая Тарасова и многие другие.

Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова
фото: Стася Милославская, Александр Петров и Светлана Ходченкова

Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова
фото: Ксения Собчак

Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова
фото: Виктория Толстоганова, Резо Гигинеишвили и Дарья Мороз

Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова
фото: Александр Петров и Стася Милославская

Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова
фото: Альбина Джанабаева с гостьей вечера

Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова
фото: Аглая Тарасова

Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова
фото: Надежда Михалкова

Напомним, что в качестве лотов на аукционе выставляются короткометражные авторские фильмы, которых ещё не видели глаза широкого зрителя. В этом году организаторам вечера удалось собрать рекордную сумму - более 43 миллионов рублей. Короткометражка Оксаны Карас «Телохранитель» ушла с молотка за 8,1 миллионов рублей. Исполнительница главной роли и автор идеи Чулпан Хаматова появилась на вечере в образе своей героини - пепельной блондинки в обтягивающем платье с глубоким декольте.

Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова
фото: Чулпан Хаматова

Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова
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Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова фотографии
Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова фотографии
Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова фотографии
Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова фотографии
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