Безответственные: Чулпан Хаматова, Дарья Мороз и Светлана Ходченкова

фото: Стася Милославская, Александр Петров и Светлана Ходченкова
фото: Ксения Собчак
фото: Виктория Толстоганова, Резо Гигинеишвили и Дарья Мороз
фото: Александр Петров и Стася Милославская
фото: Альбина Джанабаева с гостьей вечера
фото: Аглая Тарасова
фото: Надежда Михалкова
Напомним, что в качестве лотов на аукционе выставляются короткометражные авторские фильмы, которых ещё не видели глаза широкого зрителя. В этом году организаторам вечера удалось собрать рекордную сумму - более 43 миллионов рублей. Короткометражка Оксаны Карас «Телохранитель» ушла с молотка за 8,1 миллионов рублей. Исполнительница главной роли и автор идеи Чулпан Хаматова появилась на вечере в образе своей героини - пепельной блондинки в обтягивающем платье с глубоким декольте.
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