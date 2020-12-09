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Рената Литвинова заболела коронавирусом

9 декабря
2020 год

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9 декабря 2020
Актриса театра и кино, режиссер Рената Литвинова рассказала в своем инстаграме, что заболела коронавирусом.

Рената Литвинова заболела коронавирусом

Рената Муратовна заявила, что по иронии судьбы сразу после записи видео о том, как важно соблюдать меры предосторожности в такое опасное время, она заразилась.

«Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой, - как важно беречь друг друга, - я тут же заболела COVID-19 и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных».
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