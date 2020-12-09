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«Я чувствую свою вину перед ней до сих пор»: Виктор Логинов об отношениях с дочерью

9 декабря
2020 год

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9 декабря 2020
Виктор Логинов стал гостем программы «Судьба человека», в которой рассказал об отношениях с детьми.

«Я чувствую свою вину перед ней до сих пор»: Виктор Логинов об отношениях с дочерью

Виктор признался, что чувствует вину перед дочерью из-за разрыва отношений с экс-супругой.

«Дочь сильно переживала наш с ее матерью разрыв. И я чувствую свою вину перед ней до сих пор, несмотря на километры сказанных слов и пролитых слез».

Он понимает ошибки, которые допустил в воспитании старшей дочери, поэтому боится допустить аналогичные и по отношению к младшим детям.

«Я не отпущу их, я их очень люблю».

Рассказал актер и о разрыве с бывшей женой. Поводом для расставания с матерью своих младших детей послужило то, что супругов, кроме общих забот о сыновьях и доме, ничего не связывало.

«Она с удовольствием вкушала плоды моей популярности и благополучия. А вот душевности не было. Когда мы начали всматриваться друг в друга, мы поняли, что не представляем друг для друга интереса».

Виктор поведал и о своей новой пассии, он сообщил, что со своей избранницей и сыном они провели карантин и лето.

«Маша очень смелая и отважная девушка. Дети ее приняли. Младший Ванька все лето с нами провел, мы ездили на родину к Маше и знакомились с ее родственниками. Старший тоже с нами все время гуляет. Мы просидели втроем весь карантин и все дистанционное образование».

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«Я чувствую свою вину перед ней до сих пор»: Виктор Логинов об отношениях с дочерью фотографии
«Я чувствую свою вину перед ней до сих пор»: Виктор Логинов об отношениях с дочерью фотографии
«Я чувствую свою вину перед ней до сих пор»: Виктор Логинов об отношениях с дочерью фотографии
«Я чувствую свою вину перед ней до сих пор»: Виктор Логинов об отношениях с дочерью фотографии
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