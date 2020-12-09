«Я не помню целых шести недель из того периода»: Сиенна Миллер о расставании с Джудом Лоу

На днях Сиенна Миллер
дала интервью изданию Daily Beast
, в котором откровенно рассказала о тяжелом периоде своей жизни, когда она узнала об измене своего жениха Джуда Лоу
.
Когда актрисе было 23 года, она успешно дебютировала в спектакле по пьесе Шекспира «Как вам это понравится». Постановки шли каждый день, поэтому, несмотря на личную драму, Сиенне приходилось ежедневно появляться перед огромной аудиторией, которая знала все о ее личной жизни.
«Это был один из самых сложных моментов, который, я надеюсь, больше никогда не повторится в моей жизни. При таком уровне общественного внимания мне все же приходилось вытаскивать себя из постели и каждый вечер появляться перед 800 зрителями - это последнее, что мне хотелось в тот момент делать. Было действительно сложно. Кроме того, все случилось в разгар безумия папарацци - Лондон был просто эпицентром их плохого поведения. И они знали, где я буду каждую ночь».
Сиенна призналась, что не помнит многих моментов, случившихся с нею за те шесть недель, что она проживала в стрессе в период расставания.
«Я не помню целых шести недель из того периода. Ни одного воспоминеания. Люди, которые приходили тогда ко мне, рассказывали, что мы ужинали вместе, а я не помню. Я была в таком шоке от всего происходящего! И ведь я только начинала свою карьеру, мне было всего 23 года. Но если ты проходишь через такое, тебе кажется, что отныне ты можешь справиться с чем угодно».
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