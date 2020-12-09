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Зомби-мобиль для «Реальных пацанов» проедет от Сочи до Перми

9 декабря
2020 год

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9 декабря 2020
В Сочи начал свой зомби-пробег по городам России брутальный зомби-мобиль – подарок блогеров Кахи и Чуни «Реальным пацанам».

Зомби-мобиль для «Реальных пацанов» проедет от Сочи до Перми

К прокату новогодней комедии «Реальные пацаны против зомби» блогеры успели сделать хулиганский тюнинг девятки. Он включал в себя не только покраску, литые диски и декоративные шипы, но и главное оружие в борьбе с зомби – мощное караоке в багажнике.

Из Сочи зомби-мобиль отправился в Ростов-на-Дону, а дальше – до самой Перми. Всего в зомби-пробеге 10 городов. Автомобиль у блогеров принят, его лично проинспектировал капитан полиции, ответственный работник Игорь Сергеевич Ознобихин, а за рулём ласточки поедет краснодарский пранкер Даниил Сырбу, который в режиме онлайн будет рассказывать о своём приключении длинной в 4200 км.
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Зомби-мобиль для «Реальных пацанов» проедет от Сочи до Перми фотографии
Зомби-мобиль для «Реальных пацанов» проедет от Сочи до Перми фотографии
Зомби-мобиль для «Реальных пацанов» проедет от Сочи до Перми фотографии
Зомби-мобиль для «Реальных пацанов» проедет от Сочи до Перми фотографии
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