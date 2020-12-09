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«Думала, что не очень создана для материнства»: Дарья Мельникова о рождении второго сына

9 декабря
2020 год

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9 декабря 2020
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов воспитывают двоих сыновей: 5-летнего Артура и 2-летнего Марка, у которого на днях был день рождения. Поздравив сына с двухлетием в своём блоге, Мельникова призналась, что прелести материнства стали доступны ей лишь с рождением второго ребёнка.

«Думала, что не очень создана для материнства»: Дарья Мельникова о рождении второго сына

«В этот день два года назад у нас родился человек, который сломал все наши стереотипы. Человек с безудержной энергией и жизнелюбием.
И я, думающая, что не очень создана для материнства, открывшая с ним свою материнскую чакру, хочу сказать пришедшему человеку спасибо!
Всю беременность я не верила, что всё это происходит со мной, так как Марк пришёл вне программы и планов. Это тот самый случай, когда ты ощущаешь себя проводником, вспомогательным элементом в жизни человека, у которого свой путь. Которому нужно дать заботу, любовь и безопасность, остальное он всё знает сам.⠀
Мне остаётся учиться быть мамой человека, который откуда-то понимает про эту жизнь больше. Конечно, это лишь наши родительские ощущения.
И иногда я так устаю, что не понимаю, зачем я мать, но в некоторые моменты жизни, когда этот человек переворачивает всё с ног на голову, когда он останавливает время и дарит любовь вселенского масштаба, у меня текут слёзы и я понимаю, как благодарна, что он выбрал меня в мамы.
Жизнь порой интереснее и непредсказуемее, чем мы про неё думаем. И для нас сегодняшний день - яркий тому пример».

«Думала, что не очень создана для материнства»: Дарья Мельникова о рождении второго сына

Ранее Дарья уже упоминала о том, что материнство далось ей нелегко, а реальность, в которой она оказалась после рождения первенца, больше походила на заточение. Актриса рано вышла замуж, упустив возможность пожить самостоятельной жизнью. И теперь, имея этот опыт за плечами, Дарья считает, что спешить с замужеством и деторождением не обязательно.
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«Думала, что не очень создана для материнства»: Дарья Мельникова о рождении второго сына фотографии
«Думала, что не очень создана для материнства»: Дарья Мельникова о рождении второго сына фотографии
«Думала, что не очень создана для материнства»: Дарья Мельникова о рождении второго сына фотографии
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