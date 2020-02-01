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Джонни Депп предоставил доказательства того, что Эмбер Херд его избивала

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1 февраля 2020
56-летний Джонни Депп продолжает настаивать на том, что бывшая жена его избивала. Недавно стало известно, что актер готов представить суду обещанные доказательства против Эмбер Херд. Издание Daily Mail опубликовало расшифровки отрывков двухчасовой записи, которая была сделана на телефон Эмбер с согласия обеих сторон. В ходе этой записанной неформальной терапевтической сессии супруги выясняли отношения и разбирали свои проблемы. И судя по этим записям, задолго до обвинений в домашнем насилии Джонни сам не раз становился объектом нешуточной агрессии со стороны супруги, которая, по собственному же признанию, имеет склонность впадать в ярость и терять контроль над собой.

Джонни Депп предоставил доказательства того, что Эмбер Херд его избивала

Джонни: «Я люблю тебя. И я не хочу от тебя уходить. Не хочу ни к чему принуждать. Не хочу, чтобы ты исчезала из моей жизни. Я просто хочу покоя. Если дойдет до рукоприкладства, нам придётся расстаться. Придётся быть на расстоянии друг от друга - на час, на десять часов или на день. Как того потребуют обстоятельства. Потому что никакого физического насилия быть не должно».

Эмбер: «Я согласна по поводу физического насилия. Но расставаться на день, брать отгул от нашего брака…»

Джонни: «Нет, нет, я имею в виду, что мы должны взять столько времени на перерыв, сколько понадобится - тебе или мне - для того, чтобы дать возможность ситуации утрястись. Чтоб мы ненароком не поубивали друг друга, или не разбежались насовсем. Да что угодно - в случае, если ссора обострится до предела, в котором останется место лишь оскорблениям и физическому насилию».

Эмбер: «Я не могу обещать, что буду идеальной. Я не могу обещать, что до рукоприкладства больше не дойдёт. Господи, иногда я впадаю в такое бешенство, что просто теряю контроль над собой. Я обещаю тебе, что я сделаю всё, чтобы измениться. Обещаю. Я не буду разбрасываться словами вроде «развод». Я не произнесу слово «развод» до той поры, пока я действительно не буду иметь это ввиду».

В ходе обсуждения какого-то конкретного случая Эмбер подтвердила, что действительно ударила Джонни по лицу, и саркастично заметила ему, что эта оплеуха не дотягивает до настоящего удара кулаком:

Джонни: «Ты врезала мне по лицу».

Эмбер: Не врезала я тебе. Уж извини, что я не заехала тебе по лицу как следует. Я ударила тебя, а не побила. Детка, ты не избит.

Джонни: «Не надо мне рассказывать, что я должен чувствовать, когда меня бьют».

Эмбер: «Да ладно, ты-то разницу знаешь, ты в куче перебранок поучаствовал. Это не избиение. Извини, что ударила тебя. Но я тебя не била. Я не знаю, какое именно движение совершила моя рука, но ты в полном порядке. Я не обижаю тебя, не бью, я тебя ударила и всё».

Все разногласия с женой Джонни решал единственным доступным ему способом - сбегал от ссоры. Чем страшно раздражал жену - она считала, что это проявления незрелости. Её не устраивал «муж на выходные», который расставался с ней после каждой ссоры.

Эмбер: «Ты такой ребёнок!»

Джонни: «Потому что ты начинаешь распускать руки?»

Эмбер: «Да, я начинаю...»

Джонни: «Вот поэтому я быстро свалил оттуда».

Эмбер: «Да, свалил. Правильно сделал. Подвиг совершил. Знаешь что? Ты просто молодец, ты замечательный. Каждый раз ты находишь какой-нибудь повод, чтобы смыться. Даже, когда не доходит до рукоприкладства, ты, весь такой замечательный, что делаешь? Убегаешь прочь. И ты можешь заметить мне в ответ, что никогда не оскорблял меня. Но как назвать то, что ты делаешь? Это типа меньшее оскорбление? Ты - ребёнок. Лицемер. Ты ничего не делаешь. Ты ждёшь от людей того, что сам им не в состоянии дать».

Джонни: «Я уехал прошлой ночью - честно, клянусь тебе - потому что просто не мог вынести мысли о том, что мы подвергнем друг друга ещё большему насилию. Потому что если бы мы продолжили, это всё превратилось бы во что-то плохое…Детка, я тебе уже однажды это говорил. Я до смерти боюсь, что мы тут устроим место преступления».

Ещё, как выяснилось, в замужестве Эмбер любила метать предметы в мужа. В ход шли сковородки, кастрюли, вазы, пивные банки. Из этих токсичных отношений Эмбер, как мы помним, решила выйти жертвой, обвинив Деппа в рукоприкладстве. Тогда Джонни и Эмбер удалось договориться и не доводить дело до суда: актёр выплатил бывшей жене $7 миллионов, которые она целиком пожертвовала на благотворительность. Однако около года назад Депп подал иск о клевете, чтобы заставить бывшую заплатить 50 миллионов долларов. Адвокат Джонни Деппа отметил, что эти записи и являются доказательством того, что Херд лгала, называя себя жертвой домашнего насилия.

Джонни Депп предоставил доказательства того, что Эмбер Херд его избивала

«Эти записи, содержащие признания Эмбер Херд в рукоприкладстве, еще больше разоблачают ее мистификацию о домашнем насилии», - цитирует Daily Mail адвоката Деппа.
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Джонни Депп предоставил доказательства того, что Эмбер Херд его избивала фотографии
Джонни Депп предоставил доказательства того, что Эмбер Херд его избивала фотографии
Джонни Депп предоставил доказательства того, что Эмбер Херд его избивала фотографии
Джонни Депп предоставил доказательства того, что Эмбер Херд его избивала фотографии
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