Джонни Депп предоставил доказательства того, что Эмбер Херд его избивала

56-летний Джонни Депп
продолжает настаивать на том, что бывшая жена его избивала. Недавно стало известно, что актер готов представить суду обещанные доказательства против Эмбер Херд
. Издание Daily Mail опубликовало расшифровки
отрывков двухчасовой записи, которая была сделана на телефон Эмбер с согласия обеих сторон. В ходе этой записанной неформальной терапевтической сессии супруги выясняли отношения и разбирали свои проблемы. И судя по этим записям, задолго до обвинений в домашнем насилии Джонни сам не раз становился объектом нешуточной агрессии со стороны супруги, которая, по собственному же признанию, имеет склонность впадать в ярость и терять контроль над собой.
Джонни
: «Я люблю тебя. И я не хочу от тебя уходить. Не хочу ни к чему принуждать. Не хочу, чтобы ты исчезала из моей жизни. Я просто хочу покоя. Если дойдет до рукоприкладства, нам придётся расстаться. Придётся быть на расстоянии друг от друга - на час, на десять часов или на день. Как того потребуют обстоятельства. Потому что никакого физического насилия быть не должно»
.
Эмбер
: «Я согласна по поводу физического насилия. Но расставаться на день, брать отгул от нашего брака…»
Джонни
: «Нет, нет, я имею в виду, что мы должны взять столько времени на перерыв, сколько понадобится - тебе или мне - для того, чтобы дать возможность ситуации утрястись. Чтоб мы ненароком не поубивали друг друга, или не разбежались насовсем. Да что угодно - в случае, если ссора обострится до предела, в котором останется место лишь оскорблениям и физическому насилию»
.
Эмбер
: «Я не могу обещать, что буду идеальной. Я не могу обещать, что до рукоприкладства больше не дойдёт. Господи, иногда я впадаю в такое бешенство, что просто теряю контроль над собой. Я обещаю тебе, что я сделаю всё, чтобы измениться. Обещаю. Я не буду разбрасываться словами вроде «развод». Я не произнесу слово «развод» до той поры, пока я действительно не буду иметь это ввиду»
.
В ходе обсуждения какого-то конкретного случая Эмбер подтвердила, что действительно ударила Джонни по лицу, и саркастично заметила ему, что эта оплеуха не дотягивает до настоящего удара кулаком:
Джонни
: «Ты врезала мне по лицу».
Эмбер
: Не врезала я тебе. Уж извини, что я не заехала тебе по лицу как следует. Я ударила тебя, а не побила. Детка, ты не избит.
Джонни
: «Не надо мне рассказывать, что я должен чувствовать, когда меня бьют»
.
Эмбер
: «Да ладно, ты-то разницу знаешь, ты в куче перебранок поучаствовал. Это не избиение. Извини, что ударила тебя. Но я тебя не била. Я не знаю, какое именно движение совершила моя рука, но ты в полном порядке. Я не обижаю тебя, не бью, я тебя ударила и всё»
.
Все разногласия с женой Джонни решал единственным доступным ему способом - сбегал от ссоры. Чем страшно раздражал жену - она считала, что это проявления незрелости. Её не устраивал «муж на выходные», который расставался с ней после каждой ссоры.
Эмбер
: «Ты такой ребёнок!»
Джонни
: «Потому что ты начинаешь распускать руки?»
Эмбер
: «Да, я начинаю...»
Джонни
: «Вот поэтому я быстро свалил оттуда»
.
Эмбер
: «Да, свалил. Правильно сделал. Подвиг совершил. Знаешь что? Ты просто молодец, ты замечательный. Каждый раз ты находишь какой-нибудь повод, чтобы смыться. Даже, когда не доходит до рукоприкладства, ты, весь такой замечательный, что делаешь? Убегаешь прочь. И ты можешь заметить мне в ответ, что никогда не оскорблял меня. Но как назвать то, что ты делаешь? Это типа меньшее оскорбление? Ты - ребёнок. Лицемер. Ты ничего не делаешь. Ты ждёшь от людей того, что сам им не в состоянии дать»
.
Джонни
: «Я уехал прошлой ночью - честно, клянусь тебе - потому что просто не мог вынести мысли о том, что мы подвергнем друг друга ещё большему насилию. Потому что если бы мы продолжили, это всё превратилось бы во что-то плохое…Детка, я тебе уже однажды это говорил. Я до смерти боюсь, что мы тут устроим место преступления»
.
Ещё, как выяснилось, в замужестве Эмбер любила метать предметы в мужа. В ход шли сковородки, кастрюли, вазы, пивные банки. Из этих токсичных отношений Эмбер, как мы помним, решила выйти жертвой, обвинив Деппа в рукоприкладстве
. Тогда Джонни и Эмбер удалось договориться и не доводить дело до суда: актёр выплатил бывшей жене $7 миллионов, которые она целиком пожертвовала на благотворительность. Однако около года назад Депп подал иск о клевете
, чтобы заставить бывшую заплатить 50 миллионов долларов. Адвокат Джонни Деппа отметил, что эти записи и являются доказательством того, что Херд лгала, называя себя жертвой домашнего насилия
.
«Эти записи, содержащие признания Эмбер Херд в рукоприкладстве, еще больше разоблачают ее мистификацию о домашнем насилии»
, - цитирует Daily Mail адвоката Деппа.