«Место, где люди теряют мечты в дебрях алкоголя»: Риналь Мухаметов о родном посёлке

Риналь Мухаметов
был когда-то заикающимся мальчиком из татарской глубинки, но к 30 годам он превратился в настоящую звезду российского кинематографа. О том, что предшествовало этому перевоплощению, актёр рассказал в большом интервью изданию «7 Дней»
.
«И в моей жизни происходили вещи, в которые трудно поверить. Вот представьте. Рабочий поселок Алексеевское. Там живет мальчик, который ужасно заикается. Никто его не может дослушать до конца, его высмеивают, обижают. Плюс атмосфера рабочего поселка, где люди теряют мечты в дебрях алкоголя. От этого зла, когда мальчику было 14 лет, погибает его отец…»
, - начал актер.
Риналь признался, что именно любовь близких – мамы, бабушек и дедушек – придавала ему сил. И актер начал искать себя.
«Я занялся спортом и был удивлен, что там ребятам не важно, как я говорю. А когда начал петь, оказалось, что это проще, чем говорить. И вообще, музыка лечит от заикания! Ходил в студию «Сад», которой руководил фантастический человек Юрий Петрович Калинин. Он вкладывал в нас очень много, в том числе информацию про мировую музыкальную культуру. Удивительная встреча с мегапродвинутым человеком в рабочем поселке! Я начал писать стихи, и друзья меня поддерживали. У нас даже панк-группа образовалась, и мы с ребятами сочиняли мелодии, песни. Тогда я ощутил, что в творчестве могу найти свое счастье, и решил стать актером»
, - рассказал Мухаметов.
Новость о том, что Риналь хочет стать актером, повергла в шок его родственников.
«Только дедушка Валерий Александрович Сорокин, который работал журналистом, сказал: «Не трогайте его, пусть он попробует!» У него была боль — он не стал артистом, хотя мечтал об этом. В юности дед играл в самодеятельности в Чистополе и очень хотел поехать в Казань в театральный институт, но его мама, моя прабабушка, не пустила»
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Актер рассказал и про свое первое прослушивание.
«В комиссии сидела Татьяна Михайловна Корнишина, потрясающий человек, педагог и великолепная актриса. Я представился. Она спросила: «Простите, а вы заикаетесь?» И я понял: она тоже заикается! Я почему-то стал отрицать: «Нет, нет, нет! Ни в коем случае!» — «Ну да, действительно, вы не заикаетесь, видимо, послышалось», — улыбнулась она, прекрасно понимая мою проблему»
, - сказал Риналь.
«Началось прослушивание, в аудиторию заглянули ребята с первых курсов, и мне удалось их рассмешить. А потом случилось невероятное, после моего показа Корнишина вскочила и спросила: «Ты здесь с кем? С мамой?» — «Да». — «Кто его мама?!» Это было так громко, эмоционально. Мама встает и говорит: «Это я». — «Этот мальчик должен быть артистом! И он будет артистом!». Для меня и для мамы это был трогательный, радостный и незабываемый момент»
.
Мухаметов поступил на эстрадно-цирковое отделение, тогда актер очень хотел стать клоуном. А его мастером стал Рустам Фаткуллин.
«Он познакомил меня с творчеством космического клоуна Енгибарова, который является моим кумиром по сей день. Я и сам хотел стать клоуном. Но через два года ребята из казанского театрального подсказали: «Риналь, тебе нужно ехать в Москву, в Школу-студию МХАТ, там сейчас курс набирает Кирилл Серебренников». Кто это, я не знал, но решил попробовать. Конкурс был дикий, называют цифру 700 человек на место. Я поступил. Чудо. Никак иначе свое поступление не могу объяснить»
, - признался Риналь.
«Я был совершенно другим человеком — и внешне, и внутренне. Такой Фанфан-Тюльпан, ну или д’Артаньян, который приехал из своей Гаскони в столицу. И я как раз в том своем состоянии снялся в «Трех мушкетерах» в роли д’Артаньяна. Я был точно такой же, как он, — провинциальный юноша с легкой дымкой в голове, когда на все смотришь через такой «парфюмированный» туман»
.
Как признался актер, избавиться от этого возвышенного состояния было непросто. В один момент он даже решил, что его отчислят из Школы-студии МХАТ.
«Подошел к Серебренникову и сказал: «Кирилл Семенович, у меня вообще ничего не получается, я вижу, что вы на меня постоянно злитесь, мне искать другое заведение?» Он посмеялся и сказал: «Риналь, работайте, работайте». И ушел. А я почему-то вспомнил маму. Когда я жил в рабочем поселке, нужно было полоть картошку. Я с тоской смотрел на бесконечное картофельное поле и говорил маме, что это невозможно. А она улыбалась: «Глаза боятся, а руки делают…» И я прекратил рефлексировать и начал просто пахать. И как-то постепенно все стало получаться»
, - рассказал Мухаметов.
30 января в российский прокат вышел фантастический фильм «Кома»
с участием Риналя Мухаметова. Читайте интервью Кино-театр.ру
, где актер рассказал о своем погружении в «Кому», любви к фантастике и созидательной меланхолии.