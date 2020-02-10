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Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса

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10 февраля 2020
Знаменитый гонконгский актер Джеки Чан пообещал подарить 1 миллион юаней (около 9,1 миллиона рублей) тому, кто сможет разработать вакцину от коронавируса. Об этом актер написал в своем официальном аккаунте в социальной сети Weibo.

В своём обращении 65-летний Чан написал, что считает науку и технологии ключом к преодолению вируса, который погубил уже больше 900 человек. Поэтому он решил наградить 1 миллионом юаней того, кто первым сможет разработать вакцину.

«Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью», — написал Джеки Чан.

Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса

Помимо этого, актер также жертвует деньги на защитную одежду и медицинские маски для жителей Китая и помогает популяризировать знания о профилактике и контроле коронавируса. По последней информации Национальной комиссии по здравоохранению, в Китае количество зараженных коронавирусом уже превысило 37 тысяч человек. Погибло более 900 человек в материковом Китае и двое за его пределами.
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Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса фотографии
Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса фотографии
Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса фотографии
Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса фотографии
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