Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса

Знаменитый гонконгский актер Джеки Чан
пообещал подарить 1 миллион юаней (около 9,1 миллиона рублей) тому, кто сможет разработать вакцину от коронавируса. Об этом актер написал в своем официальном аккаунте в социальной сети Weibo.
В своём обращении 65-летний Чан написал, что считает науку и технологии ключом к преодолению вируса, который погубил уже больше 900 человек. Поэтому он решил наградить 1 миллионом юаней того, кто первым сможет разработать вакцину.
«Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью
», — написал Джеки Чан.
Помимо этого, актер также жертвует деньги на защитную одежду и медицинские маски для жителей Китая и помогает популяризировать знания о профилактике и контроле коронавируса. По последней информации Национальной комиссии по здравоохранению, в Китае количество зараженных коронавирусом уже превысило 37 тысяч человек. Погибло более 900 человек в материковом Китае и двое за его пределами.