Мэттью Перри собрал в Инстаграме 4,6 миллиона подписчиков за один день

Звезда сериала «Друзья
» Мэттью Перри
наконец-то присоединился к своим коллегам в Инстаграме и заработал почти 5 миллионов подписчиков всего за один день. Он стал последним членом легендарного ситкома 90-х, который зарегистрировался на этой платформе.
Первым делом актер опубликовал небольшой отрывок из сериала, где его персонаж Чендлер Бинг танцует, со словами «Вот насколько я рад наконец-то быть в Инстаграме
».
Его партнеры по сериалу Дженнифер Энистон
и Лиза Кудроу
с большой радостью поприветствовали друга. Это событие дополняет общую волну празднования 25-летнего юбилея сериала «Друзья», в честь которого актеры вновь объединятся для съемок специального эпизода.
Напомним, что в октябре к сети Инстаграм также присоединилась актриса Дженнифер Энистон, которая установила новый рекорд Гиннеса за самый быстрый миллион подписчиков.