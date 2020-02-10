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Мэттью Перри собрал в Инстаграме 4,6 миллиона подписчиков за один день

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10 февраля 2020
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри наконец-то присоединился к своим коллегам в Инстаграме и заработал почти 5 миллионов подписчиков всего за один день. Он стал последним членом легендарного ситкома 90-х, который зарегистрировался на этой платформе.

Первым делом актер опубликовал небольшой отрывок из сериала, где его персонаж Чендлер Бинг танцует, со словами «Вот насколько я рад наконец-то быть в Инстаграме».

Мэттью Перри собрал в Инстаграме 4,6 миллиона подписчиков за один день

Его партнеры по сериалу Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу с большой радостью поприветствовали друга. Это событие дополняет общую волну празднования 25-летнего юбилея сериала «Друзья», в честь которого актеры вновь объединятся для съемок специального эпизода.


Мэттью Перри собрал в Инстаграме 4,6 миллиона подписчиков за один день

Напомним, что в октябре к сети Инстаграм также присоединилась актриса Дженнифер Энистон, которая установила новый рекорд Гиннеса за самый быстрый миллион подписчиков.
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Мэттью Перри собрал в Инстаграме 4,6 миллиона подписчиков за один день фотографии
Мэттью Перри собрал в Инстаграме 4,6 миллиона подписчиков за один день фотографии
Мэттью Перри собрал в Инстаграме 4,6 миллиона подписчиков за один день фотографии
Мэттью Перри собрал в Инстаграме 4,6 миллиона подписчиков за один день фотографии
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