Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга
за 1 доллар в рамках программы Dollar Baby: Кинг за символическую сумму делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, которые хотели бы экранизировать его работу. Заявку Костыриной одобрили всего за один день.
Теперь школьница планирует снять короткометражку длиной в 40 минут по мотивам рассказа «Женщина в комнате» и представить ее на международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре. К своим 16-ти годам девушка уже является автором нескольких короткометражных фильмов.
Новый проект она планирует реализовать совместно с киноклубом «Сибирские мастерские». По словам Дианы, они намерены немного изменить концовку и сделать ее более оптимистичной, «чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа
». Она также сообщила, что выбрала на главную роль известного актера, переговоры с которым ведутся в данный момент. Имя артиста не раскрывается. Кроме того, проект ведет поиск кандидаток на главную женскую роль. По подсчетам Костыриной, бюджет на съемки фильма составит 5 тысяч долларов, которые она уже начала собирать с помощью краудфандинговой платформы.