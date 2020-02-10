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Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар

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10 февраля 2020
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга за 1 доллар в рамках программы Dollar Baby: Кинг за символическую сумму делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, которые хотели бы экранизировать его работу. Заявку Костыриной одобрили всего за один день.

Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар

Теперь школьница планирует снять короткометражку длиной в 40 минут по мотивам рассказа «Женщина в комнате» и представить ее на международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре. К своим 16-ти годам девушка уже является автором нескольких короткометражных фильмов.

Новый проект она планирует реализовать совместно с киноклубом «Сибирские мастерские». По словам Дианы, они намерены немного изменить концовку и сделать ее более оптимистичной, «чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа». Она также сообщила, что выбрала на главную роль известного актера, переговоры с которым ведутся в данный момент. Имя артиста не раскрывается. Кроме того, проект ведет поиск кандидаток на главную женскую роль. По подсчетам Костыриной, бюджет на съемки фильма составит 5 тысяч долларов, которые она уже начала собирать с помощью краудфандинговой платформы.
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Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар фотографии
Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар фотографии
Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар фотографии
Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар фотографии
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