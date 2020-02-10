Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ева Мендес призналась, что мечтала стать католической монахиней

10 февраля
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
10 февраля 2020
Американская актриса с кубинским происхождением Ева Мендес выросла в довольно строгой семье, но это не помешало ей стать известной голливудской актрисой, а теперь и дизайнером одежды. О своей любви к кубинским корням, воспитании детей и отношениях в семье Ева рассказала в интервью журналу HELLO!

Первым делом Мендес призналась, что Куба у неё в крови, поэтому латиноамериканский стиль присущ не только её коллекциям одежды, но и семейному укладу. Актриса во многом берет пример со своей матери и называет её своим главным источником вдохновения: «Каждый раз, когда я начинаю чувствовать вину перед своими дочками за то, что не могу быть все время с ними, я вспоминаю свою маму: у нее все получилось, получится и у меня».

Кстати, дочери Евы Мендес и голливудского актера Райана Гослинга тоже впитывают кубинскую культуру благодаря маме. Амада и Эсмеральда часто разговаривают на испанском, слушают кубинскую музыку и общаются с родителями актрисы, которые обожают своих внучек.

Ева Мендес призналась, что мечтала стать католической монахиней

Ева признается, что у неё теплые отношения и с семьей мужа, к женской части которой она даже обращается за советом при создании новой коллекции одежды.

«Мама и сестры постоянно присылают фотографии моих новых платьев и спрашивают, когда они появятся в продаже. Но самое главное - они примеряют модели в процессе их разработки и честно говорят, если что-то не так. Так что у меня большая и многонациональная фокус-группа», — смеется актриса.

Роль дизайнера одежды привлекала Мендес еще с самого детства, а теперь она решила посветить этому все своё время. Сейчас она сотрудничает с брендом New York & Company, для которых создает одежду, вдохновленную Кубой и латиноамериканскими женщинами. Хотя сама Ева признается, что по-началу мечтала стать католической монахиней, но отказалась от этой мечты, когда узнала, что им не платят. Теперь голливудская актриса чувствует себя на своем месте и с удовольствием занимается дизайнерским делом и своей семьей.
версия для печати
Ссылки по теме
«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз
Ева Мендес рассказала, как они с Райаном Гослингом воспитывают дочерей
Ева Мендес выпустила новую коллекцию одежды
Поиск по меткам
семья
персоны
Райан ГослингЕва Мендес

фотографии >>
Ева Мендес призналась, что мечтала стать католической монахиней фотографии
Ева Мендес призналась, что мечтала стать католической монахиней фотографии
Ева Мендес призналась, что мечтала стать католической монахиней фотографии
Ева Мендес призналась, что мечтала стать католической монахиней фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Слонимский
9 февраля ушёл из жизни композитор Сергей Слонимский.
Владимир Марков
6 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Марков.

День рождения >>

Людмила Артемьева
Александр Бухаров
Владимир Зельдин
Таисия Литвиненко
Леонхард Мерзин
Марина Полицеймако
Алина Сергеева
Ольга Сташкевич
Аида Юнусова
Элизабет Бэнкс
Роберт Вагнер
Пьер Монди
Хлоя Грейс Морец
Эмма Робертс
Адам Сиртеш
Том Шиллинг
все родившиеся 10 февраля >>

Афиша кино >>

Лёд-2
драма
Россия, 2020
Ню
мелодрама
Россия, 2019
Форрест Гамп
драма, комедия, мелодрама, экранизация
США, 1994
Волшебный лес
детский фильм, музыкальный фильм, приключения
Норвегия, Нидерланды, 2016
Жан-Поль Готье, с любовью
Франция, 2018
Невероятная
драма
Италия, 2019
Только ты
драма, мелодрама
Великобритания, Швеция, 2018
Эксперимент "За стеклом"
фильм ужасов
Канада, Швеция, 2020
Джентльмены
боевик, драма, комедия, криминальный фильм
США, 2020
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2019
Скандал
биография, драма
Канада, США, 2019
Цвет из иных миров
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Малайзия, Португалия, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»
Интервью
Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»
Исполнитель роли полковника Пикара в «Офицере и шпионе» – о своем персонаже, работе с Романом Полански и четкой границе между актерской работой и жизнью
1 комментарий
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен