Ева Мендес призналась, что мечтала стать католической монахиней

Американская актриса с кубинским происхождением Ева Мендес
выросла в довольно строгой семье, но это не помешало ей стать известной голливудской актрисой, а теперь и дизайнером одежды. О своей любви к кубинским корням, воспитании детей и отношениях в семье Ева рассказала в интервью журналу HELLO!
Первым делом Мендес призналась, что Куба у неё в крови, поэтому латиноамериканский стиль присущ не только её коллекциям одежды, но и семейному укладу. Актриса во многом берет пример со своей матери и называет её своим главным источником вдохновения: «Каждый раз, когда я начинаю чувствовать вину перед своими дочками за то, что не могу быть все время с ними, я вспоминаю свою маму: у нее все получилось, получится и у меня
».
Кстати, дочери Евы Мендес и голливудского актера Райана Гослинга
тоже впитывают кубинскую культуру благодаря маме. Амада и Эсмеральда часто разговаривают на испанском, слушают кубинскую музыку и общаются с родителями актрисы, которые обожают своих внучек.
Ева признается, что у неё теплые отношения и с семьей мужа, к женской части которой она даже обращается за советом при создании новой коллекции одежды.
«Мама и сестры постоянно присылают фотографии моих новых платьев и спрашивают, когда они появятся в продаже. Но самое главное - они примеряют модели в процессе их разработки и честно говорят, если что-то не так. Так что у меня большая и многонациональная фокус-группа
», — смеется актриса.
Роль дизайнера одежды привлекала Мендес еще с самого детства, а теперь она решила посветить этому все своё время. Сейчас она сотрудничает с брендом New York & Company, для которых создает одежду, вдохновленную Кубой и латиноамериканскими женщинами. Хотя сама Ева признается, что по-началу мечтала стать католической монахиней, но отказалась от этой мечты, когда узнала, что им не платят. Теперь голливудская актриса чувствует себя на своем месте и с удовольствием занимается дизайнерским делом и своей семьей.