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Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус

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10 февраля 2020
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии, ставшая революционной - впервые за всю историю премии главную награду в номинации «Лучший фильм» получила картина, снятая не на английском языке. The winner takes it all, что называется: помимо главного приза «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо триумфально отхватили ещё три статуэтки - в категориях «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший режиссёр» и «Лучший оригинальный сценарий», оставив после своих набегов на сцену лишь выжженную землю, с которой вчерашним фаворитам во главе с Сэмом Мендесом осталось подбирать лишь жалкие крохи. Можно сказать, что Пон Джун Хо взял справедливый реванш за необъяснимое многолетнее игнорирование академиками одного из сильнейших национальных кинематографов.

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Пон Джун Хо в окружении Паразитов

На этом, впрочем, все неожиданности церемонии и закончились. В актёрских номинациях победили все, кому прочили победу. Хоакин Феникс предсказуемо воспользовался очередной минутой славы, чтобы напомнить коллегам о проблемах окружающей среды и необходимости меняться в лучшую сторону. А чтобы коллегам не было неуютно, Хоакин заверил их в том, что сам всю жизнь был подлецом и эгоистом, пока судьба не подарила ему второй шанс.

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Хоакин Феникс корит себя за годы эгоизма

Леонардо ДиКаприо впервые за 15 лет решился прихватить с собой на премию подругу сердца, спровоцировав в прессе обсуждение степени серьёзности этих отношений.

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Леонардо ДиКаприо и Камилла Морроне

Натали Портман появилась на премии в наряде, выражающем её несогласие с тем, что в этом году на премии опять забыли про женщин-кинематографистов. Плащ Натали был украшен по бортам именами восьми женщин-режиссёров, ни одна из которых не удостоилась чести быть представленной в этом году в номинации за лучшую режиссуру: Лулу Ванг, Грета Гервиг, Мариэль Хеллер, Лорин Скафария, Мелина Матсукас, Альма Харель, Селин Сьямма и Мати Диоп.

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Натали Портман

Всё это перемежалось короткими монологами гостей (церемония во второй раз прошла без ведущего) и музыкальными номерами в исполнении сэра Элтона Джона, Билли Айлиш и её брата Финнеаса, Эминема, Жанель Моне и международного хора исполнительниц, озвучивших Эльзу в мультфильме «Холодное сердце-2».

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Жанель Моне не слышит ваши руки

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Брэд Питт перенимает эстафету у Реджины Кинг

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Джеймс Корден и Ребел Уилсон иронизируют над провалом Кошек в прокате

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Рене Зеллвегер получает своего второго Оскара

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Ветеран войны с Дэвидом Линчем Лора Дерн

А на красной ковровой дорожке гости церемонии, не сговариваясь устроили трибьют моде 1930-40-х годов.

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Шарлиз Терон

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Маргарет Куэлли

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Рене Зеллвегер

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Бри Ларсон

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Сигурни Уивер

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Сандра О

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Натали Портман

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Брэд Питт

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Скарлетт Йоханссон

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Кейтлин Дивер

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Леонардо ДиКаприо

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Руни Мара

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Оливия Колман

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Киану Ривз

Впрочем, традиционно не обошлось и без недоразумений.

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Сирша Ронан

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Кристен Уиг

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Леа Сейду

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Тимоти Шаламе

Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус
фото: Галь Гадот

Больше образов с красной дорожки можно увидеть в нашей фотогалерее.
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Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус фотографии
Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус фотографии
Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус фотографии
Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус фотографии
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