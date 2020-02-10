Оскар-2020: Натали Портман, Сигурни Уивер и Пенелопа Крус

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии, ставшая революционной - впервые за всю историю премии главную награду в номинации «Лучший фильм» получила картина, снятая не на английском языке. The winner takes it all, что называется: помимо главного приза «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо триумфально отхватили ещё три статуэтки - в категориях «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший режиссёр» и «Лучший оригинальный сценарий», оставив после своих набегов на сцену лишь выжженную землю, с которой вчерашним фаворитам во главе с Сэмом Мендесом осталось подбирать лишь жалкие крохи. Можно сказать, что Пон Джун Хо взял справедливый реванш за необъяснимое многолетнее игнорирование академиками одного из сильнейших национальных кинематографов.
фото: Пон Джун Хо в окружении Паразитов
На этом, впрочем, все неожиданности церемонии и закончились. В актёрских номинациях победили все, кому прочили победу. Хоакин Феникс предсказуемо воспользовался очередной минутой славы, чтобы напомнить коллегам о проблемах окружающей среды и необходимости меняться в лучшую сторону. А чтобы коллегам не было неуютно, Хоакин заверил их в том, что сам всю жизнь был подлецом и эгоистом, пока судьба не подарила ему второй шанс.
фото: Хоакин Феникс корит себя за годы эгоизма
Леонардо ДиКаприо впервые за 15 лет решился прихватить с собой на премию подругу сердца, спровоцировав в прессе обсуждение степени серьёзности этих отношений.
фото: Леонардо ДиКаприо и Камилла Морроне
Натали Портман появилась на премии в наряде, выражающем её несогласие с тем, что в этом году на премии опять забыли про женщин-кинематографистов. Плащ Натали был украшен по бортам именами восьми женщин-режиссёров, ни одна из которых не удостоилась чести быть представленной в этом году в номинации за лучшую режиссуру: Лулу Ванг, Грета Гервиг, Мариэль Хеллер, Лорин Скафария, Мелина Матсукас, Альма Харель, Селин Сьямма и Мати Диоп.
фото: Натали Портман
Всё это перемежалось короткими монологами гостей (церемония во второй раз прошла без ведущего) и музыкальными номерами в исполнении сэра Элтона Джона, Билли Айлиш и её брата Финнеаса, Эминема, Жанель Моне и международного хора исполнительниц, озвучивших Эльзу в мультфильме «Холодное сердце-2».
фото: Жанель Моне не слышит ваши руки
фото: Брэд Питт перенимает эстафету у Реджины Кинг
фото: Джеймс Корден и Ребел Уилсон иронизируют над провалом Кошек в прокате
фото: Рене Зеллвегер получает своего второго Оскара
фото: Ветеран войны с Дэвидом Линчем Лора Дерн
А на красной ковровой дорожке гости церемонии, не сговариваясь устроили трибьют моде 1930-40-х годов.
фото: Шарлиз Терон
фото: Маргарет Куэлли
фото: Рене Зеллвегер
фото: Бри Ларсон
фото: Сигурни Уивер
фото: Сандра О
фото: Натали Портман
фото: Брэд Питт
фото: Скарлетт Йоханссон
фото: Кейтлин Дивер
фото: Леонардо ДиКаприо
фото: Руни Мара
фото: Оливия Колман
фото: Киану Ривз
Впрочем, традиционно не обошлось и без недоразумений.