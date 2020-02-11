Старшая дочь Дуэйна Джонсона занялась рестлингом

18-летняя Симона Джонсон, дочь Дуэйна Джонсона от первого брака, решила поддержать семейную традицию и посвятить себя рестлингу. Симона уже подписала официальный контракт с организацией WWE Performance Center, которая занимается продвижением рестлинга в Америке.
фото: Дуэйн и Симона
Любовь к рестлингу у Симоны возникла не случайно - успехов на этом поприще достигли её отец, дед и прадед. К тому же, прожившая с Дуэйном Джонсоном с 1997 по 2007 годы мама Симоны Дэни Гарсия профессионально занимается боксом.
фото: Дуйэн с Дэни Гарсиа
Дуэйн одобрил выбор дочери и поздравил её с заключением контракта, написав напутственный комментарий в своём Инстаграме : «Поздравляю своего первенца Симону Джонсон с официальным подписанием контракта — теперь она на пути к тому, чтобы стать первым в истории WWE Performance Center спортсменом в четвертом поколении. Неси наше имя с гордостью, но при этом начни свой собственный путь: создавай, зарабатывай и владей. Я очень горд. Живи своей мечтой. За работу!»