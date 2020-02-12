Памела Андерсон бросила мужа после того, как он оплатил её долги

Бывший супруг Памелы Андерсон
Джон Питерс утверждает, что их 12-дневный брак распался сразу после того, как он оплатил долги своей возлюбленной. «Нет большего дурака, чем старый дурак»
- сокрушается Джон в письме изданию Page Six
. На эти откровения его спровоцировала ранее вышедшая в том же издании статья, в которой некий источник утверждает, что именно Питерс был инициатором свадьбы. Якобы его попытки контролировать супругу привели к тому, что буквально через полтора дня после свадьбы Памела осознала совершенную ошибку.
Питерс так расстроился, что решил написать в издание электронное письмо с заглавием «Всё, что они вам сказали - ложь». Начиная с того, кто кому сделал предложение. По словам Питерса, именно Памела предложила ему пожениться - причём даже не лично, а в текстовом сообщении.
«Стоит ли говорить, что когда она прислала мне сообщение о том, что хочет выйти замуж, для меня это было равноценно сбывшейся мечте. Хотя на тот момент я был уже обручён с другой женщиной, которая как раз собиралась переехать ко мне»
, - уточнил Питерс
«Я всё бросил ради Пэм. У нее было долгов почти на $200,000 и никакой возможности их оплатить. Так что я их оплатил. И вот благодарность, которую я получил»
.
Напомним, что Джон и Памела устроили тайную свадебную церемонию 20 января в Малибу
. Но официальных бумаг, дающих юридическую силу их браку, так и не подписали, разбежавшись через 12 дней после свадьбы
. Теперь Питерс утверждает, что это именно он не захотел узаконивать отношения: «Вся эта канитель с адвокатами, долгами - напугала меня. Заставила меня понять, что в 74 года мне нужна простая тихая жизнь, а не международный роман»
. Под международным романом, видимо, имеется в виду происхождение Памелы, которая часто летает в родную Канаду. Питерс признался, что «не готов летать туда-сюда»
и вообще не любит путешествовать.
Представители Памелы уже успели отреагировать на все эти заявления, назвав их сфабрикованными и смехотворными.