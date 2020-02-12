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Памела Андерсон бросила мужа после того, как он оплатил её долги

12 февраля
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12 февраля 2020
Бывший супруг Памелы Андерсон Джон Питерс утверждает, что их 12-дневный брак распался сразу после того, как он оплатил долги своей возлюбленной. «Нет большего дурака, чем старый дурак» - сокрушается Джон в письме изданию Page Six. На эти откровения его спровоцировала ранее вышедшая в том же издании статья, в которой некий источник утверждает, что именно Питерс был инициатором свадьбы. Якобы его попытки контролировать супругу привели к тому, что буквально через полтора дня после свадьбы Памела осознала совершенную ошибку.

Памела Андерсон бросила мужа после того, как он оплатил её долги

Питерс так расстроился, что решил написать в издание электронное письмо с заглавием «Всё, что они вам сказали - ложь». Начиная с того, кто кому сделал предложение. По словам Питерса, именно Памела предложила ему пожениться - причём даже не лично, а в текстовом сообщении.
«Стоит ли говорить, что когда она прислала мне сообщение о том, что хочет выйти замуж, для меня это было равноценно сбывшейся мечте. Хотя на тот момент я был уже обручён с другой женщиной, которая как раз собиралась переехать ко мне», - уточнил Питерс

«Я всё бросил ради Пэм. У нее было долгов почти на $200,000 и никакой возможности их оплатить. Так что я их оплатил. И вот благодарность, которую я получил».

Памела Андерсон бросила мужа после того, как он оплатил её долги

Напомним, что Джон и Памела устроили тайную свадебную церемонию 20 января в Малибу. Но официальных бумаг, дающих юридическую силу их браку, так и не подписали, разбежавшись через 12 дней после свадьбы. Теперь Питерс утверждает, что это именно он не захотел узаконивать отношения: «Вся эта канитель с адвокатами, долгами - напугала меня. Заставила меня понять, что в 74 года мне нужна простая тихая жизнь, а не международный роман». Под международным романом, видимо, имеется в виду происхождение Памелы, которая часто летает в родную Канаду. Питерс признался, что «не готов летать туда-сюда» и вообще не любит путешествовать.
Представители Памелы уже успели отреагировать на все эти заявления, назвав их сфабрикованными и смехотворными.
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Памела Андерсон бросила мужа после того, как он оплатил её долги фотографии
Памела Андерсон бросила мужа после того, как он оплатил её долги фотографии
Памела Андерсон бросила мужа после того, как он оплатил её долги фотографии
Памела Андерсон бросила мужа после того, как он оплатил её долги фотографии
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