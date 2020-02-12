ревью

«Не хочу быть такой же»: Дженнифер Энистон рассказала о своих родителях

Памела Андерсон бросила мужа после того, как он оплатил её долги

«Потерянная дочь» по книге Элены Ферранте расскажет о материнстве и психологических травмах.

Режиссер будет снимать фильмы и сериалы только для Yellow, Black and White.

Клим Шипенко подписал контракт с продюсерами «Холопа» на три года

Интервью

«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора

Известный кастинг-директор и педагог МШК Елизавета Шмакова рассуждает о радостях и печалях своей профессии