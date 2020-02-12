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Американские фермеры раскритиковали оскаровскую речь Хоакина Феникса

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12 февраля 2020
С момента выхода фильма «Джокер» Хоакин Феникс повадился получать различные награды в номинации «Лучший актёр», благодаря чему мы усвоили, что он ещё и активист. Свои благодарственные речи Хоакин щедро пересыпает проповедями о системном расизме, злоупотреблениями по отношению к окружающей среде и о вегетарианстве.
Однако последнее выступление Хоакина на вручении премии «Оскар» вызвало не только аплодисменты, но и критику.

Американские фермеры раскритиковали оскаровскую речь Хоакина Феникса

В три минуты, выделенные на каждую благодарственную речь, Хоакин уложил всё, что ассоциируется у него со словом «дискриминация»:

«В последнее время я много думаю о проблемах, которые вызывают тревогу и с которыми мы сталкиваемся все вместе. Я думаю, что порой мы чувствуем (или нас заставляют чувствовать так), будто мы отстаиваем разные ценности. Но я вижу общность. Говорим ли мы о гендерном неравенстве или о расизме, о правах ЛГБТК+ сообщества, правах коренных народов или о правах животных — мы в первую очередь говорим о борьбе с несправедливостью.

Мы говорим о борьбе с убеждением, что одна нация, один народ, одна раса, один пол, один вид, имеет право безнаказанно доминировать, использовать и контролировать другую.

Я думаю, что мы стали очень оторванными от мира природы. Многие из нас виновны в эгоцентрическом взгляде на мир, мы думаем, что мы являемся центром вселенной. Мы вторгаемся в мир природы и грабим ее ресурсы. Нам кажется, что у нас есть право искусственно осеменять корову и забирать ее ребенка, даже несмотря на то, что животное очевидно страдает. Затем мы берем молоко, предназначенное для ее теленка, и добавляем его в наш кофе и хлопья.

Нас пугает идея изменений и перспектива меняться самим, потому что нам кажется, что для этого мы должны чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться. Но человечество настолько изобретательно, что способно создать, развить и применить такие способы изменений, которые благотворно отразятся на всех живых существах и на окружающей среде».

Американские фермеры раскритиковали оскаровскую речь Хоакина Феникса

И, конечно, Хоакин во многом прав, поднимая эти темы снова и снова - ведь с системными злоупотреблениями можно бороться в том числе и системными проповедями. Коллеги поздравили Хоакина и растащили его речь на цитаты в своих Твиттерах. И только фермеры, занимающиеся производством молочной продукции, не оценили порыва Феникса, присоветовав ему почаще выбираться из города в деревню, чтобы обновить свои данные.

Фермер Дуэйн Фейбер заявил, что речь Хоакина является наглядным примером полной оторванности жителей Голливуда от сельскохозяйственной жизни: «В мои обязанности, как фермера, занимающегося производством молочной продукции, входит тщательный уход за коровами. Это касается всех аспектов их жизни, в том числе разведения и отела. Надлежащая забота о животных - неотъемлемая часть моего бизнеса».
Сообщество фермеров, по мнению Фейбера, должно защищать свою репутацию от подобных нападок и дезинформации: «Нет сомнений в том, что человек с таким количеством подписчиков будет быстро распространять неправду и полуправду о нашей индустрии».
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Американские фермеры раскритиковали оскаровскую речь Хоакина Феникса фотографии
Американские фермеры раскритиковали оскаровскую речь Хоакина Феникса фотографии
Американские фермеры раскритиковали оскаровскую речь Хоакина Феникса фотографии
Американские фермеры раскритиковали оскаровскую речь Хоакина Феникса фотографии
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