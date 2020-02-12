Американские фермеры раскритиковали оскаровскую речь Хоакина Феникса

С момента выхода фильма «Джокер» Хоакин Феникс
повадился получать различные награды в номинации «Лучший актёр», благодаря чему мы усвоили, что он ещё и активист. Свои благодарственные речи Хоакин щедро пересыпает проповедями о системном расизме, злоупотреблениями по отношению к окружающей среде и о вегетарианстве.
Однако последнее выступление Хоакина на вручении премии «Оскар»
вызвало не только аплодисменты, но и критику.
В три минуты, выделенные на каждую благодарственную речь, Хоакин уложил всё, что ассоциируется у него со словом «дискриминация»:
«В последнее время я много думаю о проблемах, которые вызывают тревогу и с которыми мы сталкиваемся все вместе. Я думаю, что порой мы чувствуем (или нас заставляют чувствовать так), будто мы отстаиваем разные ценности. Но я вижу общность. Говорим ли мы о гендерном неравенстве или о расизме, о правах ЛГБТК+ сообщества, правах коренных народов или о правах животных — мы в первую очередь говорим о борьбе с несправедливостью.
Мы говорим о борьбе с убеждением, что одна нация, один народ, одна раса, один пол, один вид, имеет право безнаказанно доминировать, использовать и контролировать другую.
Я думаю, что мы стали очень оторванными от мира природы. Многие из нас виновны в эгоцентрическом взгляде на мир, мы думаем, что мы являемся центром вселенной. Мы вторгаемся в мир природы и грабим ее ресурсы. Нам кажется, что у нас есть право искусственно осеменять корову и забирать ее ребенка, даже несмотря на то, что животное очевидно страдает. Затем мы берем молоко, предназначенное для ее теленка, и добавляем его в наш кофе и хлопья.
Нас пугает идея изменений и перспектива меняться самим, потому что нам кажется, что для этого мы должны чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться. Но человечество настолько изобретательно, что способно создать, развить и применить такие способы изменений, которые благотворно отразятся на всех живых существах и на окружающей среде»
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И, конечно, Хоакин во многом прав, поднимая эти темы снова и снова - ведь с системными злоупотреблениями можно бороться в том числе и системными проповедями. Коллеги поздравили Хоакина и растащили его речь на цитаты в своих Твиттерах. И только фермеры, занимающиеся производством молочной продукции, не оценили порыва Феникса, присоветовав ему почаще выбираться из города в деревню, чтобы обновить свои данные.
Фермер Дуэйн Фейбер заявил
, что речь Хоакина является наглядным примером полной оторванности жителей Голливуда от сельскохозяйственной жизни: «В мои обязанности, как фермера, занимающегося производством молочной продукции, входит тщательный уход за коровами. Это касается всех аспектов их жизни, в том числе разведения и отела. Надлежащая забота о животных - неотъемлемая часть моего бизнеса».
Сообщество фермеров, по мнению Фейбера, должно защищать свою репутацию от подобных нападок и дезинформации: «Нет сомнений в том, что человек с таким количеством подписчиков будет быстро распространять неправду и полуправду о нашей индустрии»
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