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«Не хочу быть такой же»: Дженнифер Энистон рассказала о своих родителях

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12 февраля 2020
Отметившая 11 февраля 51-летие Дженнифер Энистон стала героиней мартовского номера журнала «Interview», в котором вышла её новая откровенная фотосессия и приятный диалог с коллегой по цеху Сандрой Буллок.

«Не хочу быть такой же»: Дженнифер Энистон рассказала о своих родителях

Обменявшись воспоминаниями о своей первой встрече и общем бойфренде (обе актрисы в разное время встречались с актёром Тейтом Донованом), Дженнифер и Сандра перешли к серьёзному разговору. На вопрос о том, как ей удаётся сохранять жизнерадостность, когда не всё идёт по плану, Дженнифер призналась, что этим она обязана своим родителям.

«Думаю, что этому поспособствовало взросление в дестабилизированной семье, в которой царило ощущение незащищенности. Я наблюдала за взрослыми, которые не были добры по отношению друг к другу, была свидетелем определенных проявлений поведения, которые навели меня на мысли о том, что я не хочу поступать так же. И не хочу быть такой же. И совершенно точно не хочу больше переживать то, что переживала тогда. И не хочу, чтобы кто-то, с кем меня сведет жизнь, когда-нибудь почувствовал такое. Так что, я полагаю, мне следует поблагодарить моих родителей. Можно обозлиться на весь мир, или стать мучеником, а можно просто из лимонов делать лимонад».

«Не хочу быть такой же»: Дженнифер Энистон рассказала о своих родителях

Известно, что Дженнифер Энистон болезненно реагирует на вопросы о детях - за последнее десятилетие пресса неоднократно поднимала эту тему, чем, в конце концов, вывела Дженнифер из себя. Актриса даже посвятила этому назойливому вопросу колонку в Huffington Post. Возможно, поэтому Сандра проявила деликатность и не стала спрашивать Дженнифер о личной жизни (Энистон не так давно развелась с Джастином Теру и пока что не представила на суд общественности нового избранника). Но в ответе на вопрос «Есть ли что-то, чего ты еще не достигла и что хочешь сделать?» многие, скорее всего, увидят признание в желании иметь детей.

«Я вижу себя занятой не таким уж большим количеством вещей. Скорее, в моей голове всплывают такие маленькие стоп-кадры, на которых я слышу и вижу океан, я слышу смех, вижу бегущих детей, слышу стук льда в стакане, слышу запах готовящейся еды. Это картина радости в моей голове».

«Не хочу быть такой же»: Дженнифер Энистон рассказала о своих родителях
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«Не хочу быть такой же»: Дженнифер Энистон рассказала о своих родителях фотографии
«Не хочу быть такой же»: Дженнифер Энистон рассказала о своих родителях фотографии
«Не хочу быть такой же»: Дженнифер Энистон рассказала о своих родителях фотографии
«Не хочу быть такой же»: Дженнифер Энистон рассказала о своих родителях фотографии
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