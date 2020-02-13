СМИ: Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка

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Маколей Калкин высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии

Рик Моранис снимется в продолжении «Дорогая, я уменьшил детей»

В консервативном патриархальном обществе расходятся пути двух любящих сестер.

Четыре комплекта подарков для наших читателей!

В ночь с 13 на 14 февраля, 00:30, РЕН ТВ

Интервью

«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора

Известный кастинг-директор и педагог МШК Елизавета Шмакова рассуждает о радостях и печалях своей профессии