СМИ: Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка

Только в мае прошлого года Софи Тернер
и Джо Джонас
сыграли свадьбу, а теперь уже готовятся стать родителями. Недавно зарубежные таблоиды сообщили, что 23-летняя актриса ждет первенца.
«Они пока не хотят об этом объявлять публично, но все родные и друзья уже в курсе и очень рады за них. Софи старается скрывать беременность одеждой во время их с Джо выходов в свет
», — заявил друг семьи.
В конце января актрису и правда заметили в просторном черном худи с яркой надписью оранжевого цвета, когда она вместе с мужем покидала ресторан в Лондоне. По словам близких, они пока что не хотят делать публичных объявлений о беременности Софи.
Напомним, звезда «Игры престолов
» и 30-летний музыкант начали встречаться в 2016 году и объявили о помолвке в октябре 2017-го года. Пара поженилась 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе, а 29 июня устроила пышное торжество во Франции.