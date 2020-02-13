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СМИ: Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка

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13 февраля 2020
Только в мае прошлого года Софи Тернер и Джо Джонас сыграли свадьбу, а теперь уже готовятся стать родителями. Недавно зарубежные таблоиды сообщили, что 23-летняя актриса ждет первенца.

«Они пока не хотят об этом объявлять публично, но все родные и друзья уже в курсе и очень рады за них. Софи старается скрывать беременность одеждой во время их с Джо выходов в свет», — заявил друг семьи.

В конце января актрису и правда заметили в просторном черном худи с яркой надписью оранжевого цвета, когда она вместе с мужем покидала ресторан в Лондоне. По словам близких, они пока что не хотят делать публичных объявлений о беременности Софи.

СМИ: Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка

Напомним, звезда «Игры престолов» и 30-летний музыкант начали встречаться в 2016 году и объявили о помолвке в октябре 2017-го года. Пара поженилась 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе, а 29 июня устроила пышное торжество во Франции.
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СМИ: Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка фотографии
СМИ: Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка фотографии
СМИ: Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка фотографии
СМИ: Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка фотографии
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