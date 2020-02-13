Маколей Калкин высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии

Звезда фильма «Один дома
» Маколей Калкин
, друживший с Майклом Джексоном
, высказался о новых обвинениях поп-певца в педофилии и о своей личной жизни. Интервью с артистом опубликовало американское издание Esquire.
Джексон и Калкин подружились после выхода на экраны комедии «Один дома» в 1990-м. Калкину на тот момент было девять лет, а Джексон был на 22 года старше. Позже Маколей стал крестным отцом дочери исполнителя, Пэрис Джексон.
«Я начну с такой фразы — это не фраза, это правда: он никогда мне ничего не делал. Я никогда не видел, чтобы он что-то такое делал. И особенно в нынешнее время я бы не стал ничего скрывать — не буду утверждать, что это модно или что-то такое, просто сейчас хорошее время, чтобы раскрывать подобные секреты. И если бы мне было, что раскрыть, я бы сделал это. Но нет, я ничего не видел
», — сказал Калкин.
По воспоминаниям актера, он и Джексон в последний раз виделись в 2005 году во время суда над певцом, которого обвиняли в растлении 13-летнего подростка, спаивании его алкоголем и насильственном удержании. Калкин выступал в качестве свидетеля защиты. Они пересеклись в туалете во время перерыва в суде и Джексон тогда пошутил: «Нам лучше не разговаривать, я не хочу повлиять на твои показания
». Они рассмеялись и потом обнялись. Позднее певца оправдали по всем пунктам.
Также актер рассказал о провале на кастинге фильма «Однажды...В Голливуде
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. Маколей признался, что он бы и сам не взял себя на роль, так как просто ужасен на прослушиваниях. К тому же, это были его первые пробы за восемь лет. Тем не менее, Калкину было по-настоящему грустно из-за провала, потому что ему бы хотелось вернуться в кино.
Актер предположил, что это может быть связано с его психическим состоянием в последнее время: «Люди предполагают, что я сумасшедший, чудик или неполноценный. Странный, выживший из ума. И учитывая, что в последние два года я не особенно светился и действительно вел себя странновато, я их не осуждаю. Знаете, на самом деле я действительно бесподобен. Я же не какой-нибудь бухгалтер, который может посмотреть в офисе направо или налево и увидеть другого точно такого же работягу. Я скорее как - знаете это клише про то, что все мы неповторимые снежинки. Так вот - я и есть та самая снежинка
».
Несмотря на сложившееся амплуа, теперь Маколей Калкин предпочитает жить спокойной жизнью и радоваться простым вещам. Сейчас актер и его девушка Бренда активно пытаются завести ребенка.