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Маколей Калкин высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии

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13 февраля 2020
Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин, друживший с Майклом Джексоном, высказался о новых обвинениях поп-певца в педофилии и о своей личной жизни. Интервью с артистом опубликовало американское издание Esquire.

Джексон и Калкин подружились после выхода на экраны комедии «Один дома» в 1990-м. Калкину на тот момент было девять лет, а Джексон был на 22 года старше. Позже Маколей стал крестным отцом дочери исполнителя, Пэрис Джексон.

«Я начну с такой фразы — это не фраза, это правда: он никогда мне ничего не делал. Я никогда не видел, чтобы он что-то такое делал. И особенно в нынешнее время я бы не стал ничего скрывать — не буду утверждать, что это модно или что-то такое, просто сейчас хорошее время, чтобы раскрывать подобные секреты. И если бы мне было, что раскрыть, я бы сделал это. Но нет, я ничего не видел», — сказал Калкин.

Маколей Калкин высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии

По воспоминаниям актера, он и Джексон в последний раз виделись в 2005 году во время суда над певцом, которого обвиняли в растлении 13-летнего подростка, спаивании его алкоголем и насильственном удержании. Калкин выступал в качестве свидетеля защиты. Они пересеклись в туалете во время перерыва в суде и Джексон тогда пошутил: «Нам лучше не разговаривать, я не хочу повлиять на твои показания». Они рассмеялись и потом обнялись. Позднее певца оправдали по всем пунктам.

Также актер рассказал о провале на кастинге фильма «Однажды...В Голливуде» Квентина Тарантино. Маколей признался, что он бы и сам не взял себя на роль, так как просто ужасен на прослушиваниях. К тому же, это были его первые пробы за восемь лет. Тем не менее, Калкину было по-настоящему грустно из-за провала, потому что ему бы хотелось вернуться в кино.

Актер предположил, что это может быть связано с его психическим состоянием в последнее время: «Люди предполагают, что я сумасшедший, чудик или неполноценный. Странный, выживший из ума. И учитывая, что в последние два года я не особенно светился и действительно вел себя странновато, я их не осуждаю. Знаете, на самом деле я действительно бесподобен. Я же не какой-нибудь бухгалтер, который может посмотреть в офисе направо или налево и увидеть другого точно такого же работягу. Я скорее как - знаете это клише про то, что все мы неповторимые снежинки. Так вот - я и есть та самая снежинка».

Несмотря на сложившееся амплуа, теперь Маколей Калкин предпочитает жить спокойной жизнью и радоваться простым вещам. Сейчас актер и его девушка Бренда активно пытаются завести ребенка.
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Майкл ДжексонМаколей КалкинКвентин Тарантино
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Один домаОднажды в... Голливуде

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Маколей Калкин высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии фотографии
Маколей Калкин высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии фотографии
Маколей Калкин высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии фотографии
Маколей Калкин высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии фотографии
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