«Возьму тайм-аут»: Александр Петров задумался о перерыве в карьере

По случаю выхода на экраны фильма «Лед 2
» самый востребованный актер отечественного кинематографа Александр Петров
поговорил с изданием Hello! об отношениях, возрасте и сравнении с Данилой Козловским
.
Поклонники Петрова считают, что актер в последнее время явно сменил предпочтения — если раньше он играл бунтарей и максималистов, то теперь словно успокоился. И сам Петров отмечает внутреннюю гармонию, он стал чаще отказываться от проектов, которые ему не подходят. Предположение, что эти перемены связаны с появлением в его жизни Стаси Милославской
, с которой он начал встречаться после съемок фильма «Стрельцов
», вызывают у актера загадочную улыбку.
Так, например, Александр недавно съездил с возлюбленной в Таиланд. «Я уже был в Таиланде, а вот на островах Самуй и Пханган — впервые. Поразила атмосфера, насколько там все свободно! Мне удалось невозможное — перезагрузиться полностью. Я ни о чем не думал! Стало все равно, в чем пойти, в каких шортах, какую футболку надеть, мокрая она, не мокрая и так далее. Я перестал заморачиваться вообще, это был настоящий отдых
», — поделился впечатлениями актер.
25 января Александру исполнился 31 год — серьезный рубеж, который часто оборачивается кризисом для известных актеров. Похоже, что и Петров намерен взять небольшой перерыв, чтобы разобраться в дальнейших планах: «Кризиса пока не почувствовал. Может, позже пойму, что это он. Пока мне не до кризисов, времени просто нет на это: хочется развиваться, двигаться вперед. Но я чувствую, что трансформация происходит со мной каждый день, независимо от того, сколько мне лет. Возраст влияет скорее на то, какую форму обретают мысли. Я чувствую, что стал спокойнее и мудрее. Сейчас наступил период осмысления пройденного пути: все-таки я снимался 10 лет без перерыва. Возьму тайм-аут в съемках и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта, только отработать промокампании «Льда 2» и «Стрельцова
».
Александр Петров вспомнил и о Даниле Козловском
, который исчез с больших экранов и ушел в режисссуру. Актер считает, что ему, как и Козловскому, пора что-то менять и его зона роста — это международные проекты.