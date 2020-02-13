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«Возьму тайм-аут»: Александр Петров задумался о перерыве в карьере

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13 февраля 2020
По случаю выхода на экраны фильма «Лед 2» самый востребованный актер отечественного кинематографа Александр Петров поговорил с изданием Hello! об отношениях, возрасте и сравнении с Данилой Козловским.

Поклонники Петрова считают, что актер в последнее время явно сменил предпочтения — если раньше он играл бунтарей и максималистов, то теперь словно успокоился. И сам Петров отмечает внутреннюю гармонию, он стал чаще отказываться от проектов, которые ему не подходят. Предположение, что эти перемены связаны с появлением в его жизни Стаси Милославской, с которой он начал встречаться после съемок фильма «Стрельцов», вызывают у актера загадочную улыбку.

«Возьму тайм-аут»: Александр Петров задумался о перерыве в карьере

Так, например, Александр недавно съездил с возлюбленной в Таиланд. «Я уже был в Таиланде, а вот на островах Самуй и Пханган — впервые. Поразила атмосфера, насколько там все свободно! Мне удалось невозможное — перезагрузиться полностью. Я ни о чем не думал! Стало все равно, в чем пойти, в каких шортах, какую футболку надеть, мокрая она, не мокрая и так далее. Я перестал заморачиваться вообще, это был настоящий отдых», — поделился впечатлениями актер.

25 января Александру исполнился 31 год — серьезный рубеж, который часто оборачивается кризисом для известных актеров. Похоже, что и Петров намерен взять небольшой перерыв, чтобы разобраться в дальнейших планах: «Кризиса пока не почувствовал. Может, позже пойму, что это он. Пока мне не до кризисов, времени просто нет на это: хочется развиваться, двигаться вперед. Но я чувствую, что трансформация происходит со мной каждый день, независимо от того, сколько мне лет. Возраст влияет скорее на то, какую форму обретают мысли. Я чувствую, что стал спокойнее и мудрее. Сейчас наступил период осмысления пройденного пути: все-таки я снимался 10 лет без перерыва. Возьму тайм-аут в съемках и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта, только отработать промокампании «Льда 2» и «Стрельцова».

Александр Петров вспомнил и о Даниле Козловском, который исчез с больших экранов и ушел в режисссуру. Актер считает, что ему, как и Козловскому, пора что-то менять и его зона роста — это международные проекты.
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