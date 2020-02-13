Мария Аронова сама сделала предложение своему мужу

14 февраля в прокат выходит фильм «Лед-2
», где актриса Мария Аронова
вновь вернулась к роли тренера по фигурному катанию. Издание wday.ru пообщалось с актрисой в преддверии премьеры.
Несмотря на то, что в марте этого года Мария и ее муж Евгений отмечают третью годовщину брака, вместе они уже очень давно.
«20 лет вместе прожили и приняли решение, что надо расписаться. Батюшка и матушка из Дивеева убедили. Сказали, что без штампа — неправильно. И мы послушались
», — рассказала Аронова. Предложение сделала, неожиданно, сама актриса: «Евгений Владимирович любезно согласился стать моим супругом
».
Мария признается, что после появления штампа в паспорте ничего не изменилось. И, хотя она очень любит свою профессию, главное место в её жизни занимает семья — муж Женя, сын Влад, дочка Серафима, внучка Тоня, племянники-крестники Алиса и Арсений. Также от первого брака у Евгения Фомина есть сын, которому всегда рады в доме Ароновой.
По словам актрисы, в семье детьми в основном занимается отец: «Я приезжаю, когда Сима уже спит, и уезжаю, когда она еще спит. Потом начинаются съемки, и меня не бывает дома по полторы недели...Сидеть с детьми — это самый тяжелый труд. У вас никогда нет ни одной свободной секунды. Я на гастролях устаю, но принадлежу сама себе: могу книжку почитать, могу лясы поточить с директором, кино посмотреть, поесть вкусненькое. А на что имеет право человек, привязанный к ребенку? Ни на что. У него относительная свобода, когда ребенок лег спать. Или сел учить уроки. Время свободы Жени — с 8 до 11 вечера в среду и с 12 до 14 в субботу, когда он играет в футбол. И все. В свои 62 года он форвард в команде администрации города
».
Аронова рассказала и о своих родителях, отметив, что они наказывали ее только за хамство: «Мне объясняли, что родители недосягаемы. Ты не имеешь права вставать с ними на одну ступень. Панибратство и своеволие по отношению к ним неприемлемо. И еще в семье никто не должен держать лицо и спину. Только за пределами дома надеваешь маску и броню. А в семье ты какой угодно. Семья должна знать о тебе все, и тогда ты избежишь огромного количества бед. Я никогда не могла соврать и ослушаться родителей. У меня до сих пор такое отношение к отцу, к покойной мамочке. Не уверена, что это хорошая черта, но она врожденная: я не умею врать. При моей мощной энергетике, воле, характере, работоспособности я пробивная, активная — могла бы принести пользу, занимаясь общественной деятельностью. Но отсутствие хитрости и дипломатичности не дает мне такой возможности
».