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Мария Аронова сама сделала предложение своему мужу

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13 февраля 2020
14 февраля в прокат выходит фильм «Лед-2», где актриса Мария Аронова вновь вернулась к роли тренера по фигурному катанию. Издание wday.ru пообщалось с актрисой в преддверии премьеры.

Несмотря на то, что в марте этого года Мария и ее муж Евгений отмечают третью годовщину брака, вместе они уже очень давно.

«20 лет вместе прожили и приняли решение, что надо расписаться. Батюшка и матушка из Дивеева убедили. Сказали, что без штампа — неправильно. И мы послушались», — рассказала Аронова. Предложение сделала, неожиданно, сама актриса: «Евгений Владимирович любезно согласился стать моим супругом».

Мария признается, что после появления штампа в паспорте ничего не изменилось. И, хотя она очень любит свою профессию, главное место в её жизни занимает семья — муж Женя, сын Влад, дочка Серафима, внучка Тоня, племянники-крестники Алиса и Арсений. Также от первого брака у Евгения Фомина есть сын, которому всегда рады в доме Ароновой.

Мария Аронова сама сделала предложение своему мужу

По словам актрисы, в семье детьми в основном занимается отец: «Я приезжаю, когда Сима уже спит, и уезжаю, когда она еще спит. Потом начинаются съемки, и меня не бывает дома по полторы недели...Сидеть с детьми — это самый тяжелый труд. У вас никогда нет ни одной свободной секунды. Я на гастролях устаю, но принадлежу сама себе: могу книжку почитать, могу лясы поточить с директором, кино посмотреть, поесть вкусненькое. А на что имеет право человек, привязанный к ребенку? Ни на что. У него относительная свобода, когда ребенок лег спать. Или сел учить уроки. Время свободы Жени — с 8 до 11 вечера в среду и с 12 до 14 в субботу, когда он играет в футбол. И все. В свои 62 года он форвард в команде администрации города».

Аронова рассказала и о своих родителях, отметив, что они наказывали ее только за хамство: «Мне объясняли, что родители недосягаемы. Ты не имеешь права вставать с ними на одну ступень. Панибратство и своеволие по отношению к ним неприемлемо. И еще в семье никто не должен держать лицо и спину. Только за пределами дома надеваешь маску и броню. А в семье ты какой угодно. Семья должна знать о тебе все, и тогда ты избежишь огромного количества бед. Я никогда не могла соврать и ослушаться родителей. У меня до сих пор такое отношение к отцу, к покойной мамочке. Не уверена, что это хорошая черта, но она врожденная: я не умею врать. При моей мощной энергетике, воле, характере, работоспособности я пробивная, активная — могла бы принести пользу, занимаясь общественной деятельностью. Но отсутствие хитрости и дипломатичности не дает мне такой возможности».
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Мария Аронова сама сделала предложение своему мужу фотографии
Мария Аронова сама сделала предложение своему мужу фотографии
Мария Аронова сама сделала предложение своему мужу фотографии
Мария Аронова сама сделала предложение своему мужу фотографии
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