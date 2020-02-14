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Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании

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14 февраля 2020
Инструкция для начинающих влюбленных

Вполне возможно, что вы не считаете праздником День святого Валентина, не отмечаете Международный женский день, Пасху или 1 мая. Но, согласитесь, ничего нет дурного в том, что в этот день влюбленные дарят друг другу дополнительные знаки внимания, а у кто-то набирается решимости в первый раз пригласить любимого на свидание в кино. Мы спросили российских актеров, какой фильм вы бы советовали посмотреть начинающим влюбленным вместе наедине. Ответы будут интересны даже тем, у кого и конфетно-букетный период отношений, и медовый месяц остались в далеком прошлом. Главное, чтобы не угасала любовь.


Макар Запорожский

Из последнего, что мне понравилось, это фильм-пародия на медицинские сериалы «Молодость. Больница. Любовь». Мне порекомендовал его акушер-гинеколог на пенсии, с которым мы вместе выгуливаем детей на площадке. Мне кажется, человек такой профессии не может посоветовать плохого. Он сказал, что в этом фильме все, что касается больничного быта врача, очень достоверно. К тому же это прекрасный фильм, он смешной, романтичный, ироничный и при этом очень нежный ко всем тем вещам, которые происходят между мужчиной и женщиной.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Макар Запорожский



Анфиса Черных

Для первого свидания идеальный фильм - «Горько!», я очень его люблю. Конечно, каждому свое, но ведь первое свидание всегда такое волнительное, и мне кажется, что фильм, наполненный глубоким смыслом, с двойным дном, еще больше усложнит ситуацию, потому что вы и так нервничаете, думаете, как вы выглядите в глазах друг друга, и это сам по себе большой стресс. У меня – нет, но я знаю, что у большинства людей первое свидание – это минное поле. Поэтому кино должно быть такое, которое «кочегарит» как раз про простоту, добро и катализирует откровенность, а не еще больше вас зажимает и заставляет играть в неприступных женщин и витиеватых поэтов. Поэтому я выбираю «Горько!».

Смотреть фильм «Горько!» онлайн на Кино-Театр.Ру

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Максим Ли// Анфиса Черных на премьере фильма "В Кейптаунском порту"



Софья Лебедева

Я бы посмотрела на первом свидании прекрасный ранний фильм Милоша Формана «Любовные похождения блондинки». Чтобы, если у молодого человека конкретно-практические намерения, его система мышления чуть расширилась и стала более духовной.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Софья Лебедева в фильме "Макмафия" (2018)



Максим Лагашкин

На 14 февраля, как мне кажется, нужно выбрать длинный фильм, чтобы во время просмотра напряжение ушло, и можно было целоваться на первом свидании. Поэтому рекомендую «Однажды в Америке» - фильм идет почти 4 часа, но это не главное, конечно, его достоинство, фильм крутой, это раз, а второе - это кино о большой любви. Могу еще много посоветовать, но буду краток. Смотрите - «Однажды в Америке».

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Максим Лагашкин на съемках сериала «257 причин, чтобы жить», видеосервис START



Ирина Вилкова

Фильм «Нимфоманка» для первого свидания - беспроигрышный вариант. Во-первых, если окажется, что этот человек не любит Ларса фон Триера, свидание должно окончится, не начавшись, - зачем зря терять время? Если же первое впечатление ок, и вы хотите продолжения, советую вторую половину фильма не досматривать, а пойти погулять в этом приподнятом (во всех смыслах) настроении. Потому что вторая половина фильма заставит вас впасть в многочасовую задумчивость о вечном целибате, и вам точно будет не до друг друга, и вообще, вряд ли вы захотите увидеться когда-нибудь ещё раз. Так что смотрите «Нимфоманку», но обязательно следуйте инструкциям!!

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Ирина Вилкова



Юлия Снигирь

Я бы предложила совместный просмотр «Манхэттена» Вуди Аллена. Умный фильм, с хорошими актерами и прекрасной музыкой, достаточно легкий, чтобы не убить остаток вечера, и заодно прекрасная проверка на совпадение чувства юмора.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Megogo distribution // Юлия Снигирь



Алена Чехова

«Неспящие в Сиэтле»- трогательная история о рождественском сокровенном желании маленького ребёнка обрести маму, воплощающееся в реальность в финале фильма, когда его папа после стараний малыша все-таки встречает свою новую любовь на крыше Эмпайр-стейт-билдинг. Фильм дарит зрителям надежду на то, что чудеса случаются, и маленькие волшебники живут среди нас!

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Алена Чехова



Никита Тарасов

Если на первом свидании вы идёте в кино, то придётся выбирать из того, что на данный момент в прокате. Но если внезапно вы понимаете, что доступ к телу визави открыт и можно звать домой, то комедия - лучший способ избавиться от неловкости. А ещё говорят, как человек смеётся, таков он и в постели. Рекомендация - «О, где же ты, брат?» Итана и Джоэла Коэнов.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Никита Тарасов



Дмитрий Ендальцев

«Стриптиз» Эндрю Бергмана. Во-первых, лёгкая, хорошо снятая эротика ещё никогда не вредила фантазии начинающих влюблённых. Во-вторых, даже если свидание пройдёт плохо, останется приятное ощущение, что только что, для них двоих, совершенно бесплатно, танцевала молодая Деми Мур.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Дмитрий Ендальцев



Александра Кузенкина

Советую фильм «Форд против Феррари». Я сама была на свидании на этом фильме на английском языке. Фильм, в итоге, почти не посмотрела, зато свидание удалось.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Александра Кузенкина в сериале "Гранд", телеканал "Супер"



Денис Матросов

Хороший вопрос. Только надо понимать, что на первое свидание мы можем пойти и в 6 лет, и в 90. И у каждого возраста свои приоритеты. Своим сыновьям 3 и 8 лет, Феде и Ване, посоветовал бы пригласить подружку на мультик «Рататуй» или на Российский «Три богатыря». Подросткам посоветую ни в коем случае не приглашать на комедии с юмором ниже плинтуса, где человеческие физиологические случайности в виде отрыжки и тд. Лучше всего на романтическую комедию наподобие фильма «Реальная любовь». А уж тем, кто постарше, с жизненным опытом и с багажом отношений, можно посоветовать на первое свидание пойти на позитивные комедии с элементами черного юмора. «Смерть на похоронах» например (смеется). Но английская комедия 2007 года меня лично заставила рыдать от смеха не один раз...:) Беспроигрышный вариант - это «День сурка». А вообще, интересно проверить свою подругу на свидании на предмет общего чувства юмора. Поэтому зовите на тот фильм, который вам лично нравится больше всего.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Денис Матросов в сериале "Слепой поворот", телеканал "Домашний"



Владислав Павлов

«Пункт назначения 2» – идеальный фильм для первого свидания с чувствительной особой. В студенческие годы ходили смотреть его с однокурсницей. Во время сцены автомобильной катастрофы моей спутнице стало так страшно, что она вцепилась стальной хваткой в мою руку. Какое-то время я терпел, а потом сориентировался и обнял её, и, прижимая к себе, приговаривал: «Не бойся, это просто кино». Вечер закончился романтично.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Владислав Павлов в детективной драме «Взрыв», НТВ



Анна Котова-Дерябина

Для меня первое свидание было бы идеально дополнено классикой старого Голливуда, например, «Унесёнными ветром». Фильм, где соединяются любовь и драма, честь и совесть, история и человек. Прекрасное сочетания, чтобы настроить ум и душу на нужный лад.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Анна Котова-Дерябина в детективе «Фемида видит», НТВ




Яна Крайнова

Кино 1998 года – «Знакомьтесь, Джо Блэк». Самое прекрасное и романтичное в этом фильме – это Брэд Питт: его герой – молодая душа, которая не испытывала земных удовольствий, таких как, например, вкус арахисового масла. И поцелуй с женщиной для него был также в новинку. Вы только посмотрите, как он это играет! Наверное, каждая девушка мечтает, чтобы её впервые поцеловал её мужчина именно так. Поэтому мне кажется, что это очень полезный фильм для просмотра на первом свидании. Вообще интересно посмотреть на реакцию молодого человека, на то, как он воспринимает всю эту историю, а потом посмотреть на то, как он тебя поцелует.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Яна Крайнова в детективе «Статья 105», НТВ




Марина Доможирова

На мой взгляд, самый подходящий фильм на 14 февраля это «Настоящая любовь». Фильм 2012 года, который я очень люблю за то, что он добрый и светлый. История происходит под Рождество, а в Рождество, как правило, случается волшебство. И в этом фильме как мне кажется, также происходит много волшебства у многих людей, и хотя бы одна из историй обязательно найдёт отклик в вашем сердце.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Марина Доможирова на съемках мелодрамы «Скорая помощь», НТВ



Борис Дергачев

Из зарубежных посоветую посмотреть «50 первых поцелуев» с Адамом Сендлером. А из российских – «Холоп» или «Гуляй, Вася!». Или подождать, пока выйдет «Гуляй, Вася 2», и только тогда приглашать девушку на первое свидание.

Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании
фото: Борис Дергачев и Софья Зайка в сериале "Фитнес", телеканал Супер!

Софья Зайка

Один из моих самых любимых фильмов про любовь – «Один день» режиссера Лоне Шерфиг. Это история про двух людей, между которыми вспыхивает симпатия, но они решают ее не замечать и остаться друзьями. На протяжении долгих лет они поддерживали дружеские отношения, но с каждым годом понимают, что испытывают друг к другу совсем не дружеские чувства. При этом, у них появляются семьи, и они боятся признаться в своей любви не то, что другому, а даже себе. Это фильм о том, как бы мы ни хотели удалить человека из своих души и сердца, забыть, заместить другим человеком, если это чувство настоящее, то забыть про него не получится. От своих чувств и от судьбы нельзя убежать и главное – нельзя упускать возможность обрести любовь.

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50 первых поцелуевFord против FerrariГуляй, Вася - 2Гуляй, Вася!День суркаЗнакомьтесь, Джо БлэкМанхэттенНастоящая любовьОдин деньОднажды в АмерикеПункт назначения 2РататуйРеальная любовьСмерть на похоронахТри богатыря и Морской царьУнесённые ветромХолоп

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Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании фотографии
Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании фотографии
Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании фотографии
Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании фотографии
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