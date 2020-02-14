Российские актеры советуют, какой фильм посмотреть на первом свидании

Вполне возможно, что вы не считаете праздником День святого Валентина, не отмечаете Международный женский день, Пасху или 1 мая. Но, согласитесь, ничего нет дурного в том, что в этот день влюбленные дарят друг другу дополнительные знаки внимания, а у кто-то набирается решимости в первый раз пригласить любимого на свидание в кино. Мы спросили российских актеров, какой фильм вы бы советовали посмотреть начинающим влюбленным вместе наедине. Ответы будут интересны даже тем, у кого и конфетно-букетный период отношений, и медовый месяц остались в далеком прошлом. Главное, чтобы не угасала любовь.
Из последнего, что мне понравилось, это фильм-пародия на медицинские сериалы «Молодость. Больница. Любовь». Мне порекомендовал его акушер-гинеколог на пенсии, с которым мы вместе выгуливаем детей на площадке. Мне кажется, человек такой профессии не может посоветовать плохого. Он сказал, что в этом фильме все, что касается больничного быта врача, очень достоверно. К тому же это прекрасный фильм, он смешной, романтичный, ироничный и при этом очень нежный ко всем тем вещам, которые происходят между мужчиной и женщиной.
Для первого свидания идеальный фильм - «Горько!», я очень его люблю. Конечно, каждому свое, но ведь первое свидание всегда такое волнительное, и мне кажется, что фильм, наполненный глубоким смыслом, с двойным дном, еще больше усложнит ситуацию, потому что вы и так нервничаете, думаете, как вы выглядите в глазах друг друга, и это сам по себе большой стресс. У меня – нет, но я знаю, что у большинства людей первое свидание – это минное поле. Поэтому кино должно быть такое, которое «кочегарит» как раз про простоту, добро и катализирует откровенность, а не еще больше вас зажимает и заставляет играть в неприступных женщин и витиеватых поэтов. Поэтому я выбираю «Горько!».
Я бы посмотрела на первом свидании прекрасный ранний фильм Милоша Формана «Любовные похождения блондинки». Чтобы, если у молодого человека конкретно-практические намерения, его система мышления чуть расширилась и стала более духовной.
На 14 февраля, как мне кажется, нужно выбрать длинный фильм, чтобы во время просмотра напряжение ушло, и можно было целоваться на первом свидании. Поэтому рекомендую «Однажды в Америке» - фильм идет почти 4 часа, но это не главное, конечно, его достоинство, фильм крутой, это раз, а второе - это кино о большой любви. Могу еще много посоветовать, но буду краток. Смотрите - «Однажды в Америке».
фото: Максим Лагашкин на съемках сериала «257 причин, чтобы жить», видеосервис START
Фильм «Нимфоманка» для первого свидания - беспроигрышный вариант. Во-первых, если окажется, что этот человек не любит Ларса фон Триера, свидание должно окончится, не начавшись, - зачем зря терять время? Если же первое впечатление ок, и вы хотите продолжения, советую вторую половину фильма не досматривать, а пойти погулять в этом приподнятом (во всех смыслах) настроении. Потому что вторая половина фильма заставит вас впасть в многочасовую задумчивость о вечном целибате, и вам точно будет не до друг друга, и вообще, вряд ли вы захотите увидеться когда-нибудь ещё раз. Так что смотрите «Нимфоманку», но обязательно следуйте инструкциям!!
Я бы предложила совместный просмотр «Манхэттена» Вуди Аллена. Умный фильм, с хорошими актерами и прекрасной музыкой, достаточно легкий, чтобы не убить остаток вечера, и заодно прекрасная проверка на совпадение чувства юмора.
«Неспящие в Сиэтле»- трогательная история о рождественском сокровенном желании маленького ребёнка обрести маму, воплощающееся в реальность в финале фильма, когда его папа после стараний малыша все-таки встречает свою новую любовь на крыше Эмпайр-стейт-билдинг. Фильм дарит зрителям надежду на то, что чудеса случаются, и маленькие волшебники живут среди нас!
Если на первом свидании вы идёте в кино, то придётся выбирать из того, что на данный момент в прокате. Но если внезапно вы понимаете, что доступ к телу визави открыт и можно звать домой, то комедия - лучший способ избавиться от неловкости. А ещё говорят, как человек смеётся, таков он и в постели. Рекомендация - «О, где же ты, брат?» Итана и Джоэла Коэнов.
«Стриптиз» Эндрю Бергмана. Во-первых, лёгкая, хорошо снятая эротика ещё никогда не вредила фантазии начинающих влюблённых. Во-вторых, даже если свидание пройдёт плохо, останется приятное ощущение, что только что, для них двоих, совершенно бесплатно, танцевала молодая Деми Мур.
Хороший вопрос. Только надо понимать, что на первое свидание мы можем пойти и в 6 лет, и в 90. И у каждого возраста свои приоритеты. Своим сыновьям 3 и 8 лет, Феде и Ване, посоветовал бы пригласить подружку на мультик «Рататуй» или на Российский «Три богатыря». Подросткам посоветую ни в коем случае не приглашать на комедии с юмором ниже плинтуса, где человеческие физиологические случайности в виде отрыжки и тд. Лучше всего на романтическую комедию наподобие фильма «Реальная любовь». А уж тем, кто постарше, с жизненным опытом и с багажом отношений, можно посоветовать на первое свидание пойти на позитивные комедии с элементами черного юмора. «Смерть на похоронах» например (смеется). Но английская комедия 2007 года меня лично заставила рыдать от смеха не один раз...:) Беспроигрышный вариант - это «День сурка». А вообще, интересно проверить свою подругу на свидании на предмет общего чувства юмора. Поэтому зовите на тот фильм, который вам лично нравится больше всего.
фото: Денис Матросов в сериале "Слепой поворот", телеканал "Домашний"
«Пункт назначения 2» – идеальный фильм для первого свидания с чувствительной особой. В студенческие годы ходили смотреть его с однокурсницей. Во время сцены автомобильной катастрофы моей спутнице стало так страшно, что она вцепилась стальной хваткой в мою руку. Какое-то время я терпел, а потом сориентировался и обнял её, и, прижимая к себе, приговаривал: «Не бойся, это просто кино». Вечер закончился романтично.
фото: Владислав Павлов в детективной драме «Взрыв», НТВ
Для меня первое свидание было бы идеально дополнено классикой старого Голливуда, например, «Унесёнными ветром». Фильм, где соединяются любовь и драма, честь и совесть, история и человек. Прекрасное сочетания, чтобы настроить ум и душу на нужный лад.
фото: Анна Котова-Дерябина в детективе «Фемида видит», НТВ
Кино 1998 года – «Знакомьтесь, Джо Блэк». Самое прекрасное и романтичное в этом фильме – это Брэд Питт: его герой – молодая душа, которая не испытывала земных удовольствий, таких как, например, вкус арахисового масла. И поцелуй с женщиной для него был также в новинку. Вы только посмотрите, как он это играет! Наверное, каждая девушка мечтает, чтобы её впервые поцеловал её мужчина именно так. Поэтому мне кажется, что это очень полезный фильм для просмотра на первом свидании. Вообще интересно посмотреть на реакцию молодого человека, на то, как он воспринимает всю эту историю, а потом посмотреть на то, как он тебя поцелует.
На мой взгляд, самый подходящий фильм на 14 февраля это «Настоящая любовь». Фильм 2012 года, который я очень люблю за то, что он добрый и светлый. История происходит под Рождество, а в Рождество, как правило, случается волшебство. И в этом фильме как мне кажется, также происходит много волшебства у многих людей, и хотя бы одна из историй обязательно найдёт отклик в вашем сердце.
фото: Марина Доможирова на съемках мелодрамы «Скорая помощь», НТВ
Один из моих самых любимых фильмов про любовь – «Один день» режиссера Лоне Шерфиг. Это история про двух людей, между которыми вспыхивает симпатия, но они решают ее не замечать и остаться друзьями. На протяжении долгих лет они поддерживали дружеские отношения, но с каждым годом понимают, что испытывают друг к другу совсем не дружеские чувства. При этом, у них появляются семьи, и они боятся признаться в своей любви не то, что другому, а даже себе. Это фильм о том, как бы мы ни хотели удалить человека из своих души и сердца, забыть, заместить другим человеком, если это чувство настоящее, то забыть про него не получится. От своих чувств и от судьбы нельзя убежать и главное – нельзя упускать возможность обрести любовь.