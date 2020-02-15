82-летняя Джейн Фонда решила покончить с пластическими операциями

82-летняя Джейн Фонда
решила покончить с пластической хирургией и научиться принимать себя со всеми своими внешними недостатками. Об этом актриса заявила в интервью канадскому изданию журнала Elle.
Еще в 2018 году в документальном фильме HBO «Джейн Фонда: Жизнь в пяти актах»
актриса честно призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов: «Я рада, что выгляжу хорошо для своего возраста, но я делала пластические операции. С одной стороны, я ненавижу тот факт, что мне необходимо менять себя физически, чтобы почувствовать, что я в порядке. Хотелось бы не быть такой…Хотелось бы быть более смелой. Но я такая, какая есть»
.
При этом актриса утверждает, что ей нравятся «состаренные лица», например лицо Ванессы Редгрейв
. Вот только когда речь заходит о самой Джейн, она обнаруживает полную неспособность принять возрастные изменения своего тела. Актриса делала несколько подтяжек лица, скорректировала форму челюсти и перенесла операцию по увеличению груди (позже удалив импланты): «Мне надоело выглядеть уставшей, когда в действительности я не чувствую себя такой»
- объяснила актриса.
Теперь же, на 83-м году жизни актриса решила, что пришло время остановиться. В интервью журналу Elle, Фонда призналась, что это решение далось ей нелегко: «Не могу делать вид, будто я не тщеславна. Но больше никаких пластических операций - я не собираюсь больше ложиться под нож. Мне придется ежедневно работать над принятием себя. Это будет сложно»
.
Дополнительным инструментом к принятию себя для Джейн служат социальные сети: «Я публикую фотографии, на которых я выгляжу изможденной. А однажды даже запостила фотографию с выпавшим зубом. Это вставной зуб. Он выпал, когда я сидела в одном из португальских ресторанов, и я опубликовала фотографию»
, - с гордостью заявила Джейн. Но мы-то помним, что Деми Мур ещё в далёком 2017 году не постеснялась опубликовать фотографии с выпавшими зубами
.