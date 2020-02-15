Аглая Тарасова рассказала о неадекватном поведении поклонников в соцсетях

По случаю выхода в прокат фильма «Лёд-2»
, релиз которого пришёлся на День всех влюбленных, журнал «Hello!» обратился к исполнившим главные роли актрисам с просьбой порассуждать о любви. Аглая Тарасова
в своём эссе рассказала о первом поцелуе, неадекватном поведении поклонников в социальных сетях и о том, что такое настоящая романтика
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«Мой первый поцелуй случился, когда мне было лет десять. Мы были на даче у друзей семьи и договорились с другими детьми попробовать поиграть в бутылочку. Мне выпал мальчик, который мне, слава богу, нравился. Мы с ним отошли в другую комнату и попробовали поцеловаться - ощущение было такое, словно я съела какую-то банку соплей. Я тогда решила, что это вообще не моё, и вернулась к этому только через много лет»
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«Когда проверяю соцсети, вижу сообщения из разряда «Ну что, куда за тобой заехать?» или «Завтра приглашаю тебя на свидание, тебе повезло». Почему-то все они с таким подтекстом, что я должна ответить согласием: раз они увидели меня где-то по телевизору, соответственно, могут претендовать на внимание, которого им хочется. Когда же ты просто их игнорируешь (а я никогда не пишу в ответ), то начинают приходить оскорбления, угрозы или обвинения. По их мнению, мое молчание в ответ на настойчивые предложения встретиться значит, что я зазналась»
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«Мир меняется, и люди тоже: моей сестре сейчас восемь лет, а она уже на том же уровне развития, на каком я была, мне кажется, в мои 15. И это еще меня считали вундеркиндом! (Смеется.) Когда я сегодня читаю дневники знаменитых людей, живших, например, полвека назад, письма друзьям и женам, которые они писали, то восхищаюсь тем, как люди раньше формулировали то, как они скучали, тосковали… Был в жизни момент, когда есть только ты, бумага, перо и мысленное единение с человеком, которого ты любишь. Сейчас такое редко бывает: наш мозг уже немного перестроился, мы выполняем несколько действий одновременно. Наверное, хотелось бы вернуть эту романтику, хоть я и не жила в то время. Но, думаю, если ты действительно хочешь иметь подобные отношения, они у тебя будут и сейчас. Все зависит от того, насколько ты романтичен»
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