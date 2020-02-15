Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Не представляю, как можно выбрать человека по фото»: Надежда Михалкова о приложениях для знакомств

15 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
15 февраля 2020
14 февраля, в День всех влюбленных в российский прокат вышел фильм «Лёд-2», светская премьера которого увенчалась эвакуацией гостей из кинотеатра «Октябрь». Журнал «Hello!» обратился к исполнившим главные роли в фильме актрисам с просьбой порассуждать о любви. Надежда Михалкова рассказала о своей единственной экранной влюблённости, об отпугивающей самодостаточности и о ценности любого опыта.

«Не представляю, как можно выбрать человека по фото»: Надежда Михалкова о приложениях для знакомств

«В кино я всегда влюблялась в романтических героев: таких типичных подлецов, которые в итоге становились хорошими. Мне ужасно нравился фильм «10 причин моей ненависти», а Хит Леджер был и остается главной экранной любовью всей моей жизни. Когда он умер, всё думала: «Как же так, ведь я не успела с ним пообщаться…» А ведь когда я была на фестивале в Венеции, мне удалось его увидеть, но Аня (Анна Михалкова - прим. ред.) отговорила меня подойти к нему и сфотографироваться. Он всегда производил впечатление человека, которому я могу помочь: спасти его, как мать Тереза. Девочки таких мальчиков очень любят и до последнего верят, что все ­недостатки можно переделать в достоинства».

«Не надо ставить в отношениях ультиматумы: Если ты меня любишь, то должен то и это. Просто в какой-то момент мы все приходим к осознанию, что компромиссы - это проявление силы, а не слабости. Мне лично никому ничего доказывать не нужно: у меня есть дети, прекрасные отношения с Резо, с моей семьей, есть любимая работа. Требовать от другого человека я тоже ничего не буду. Возможно, такая самодостаточность отталкивает людей, которые хотели бы со мной познакомиться. Но, с другой стороны, это уже не моя проблема».

«Не представляю, как можно выбрать человека по фото»: Надежда Михалкова о приложениях для знакомств

«Мало кто в моем окружении ищет себе пару или пользуется какими-то приложениями для знакомств. Я и сама до сих пор не понимаю, как работает Tinder, и не представляю, как можно выбрать человека по фото и списку того, что ему нравится. В этом отношении я больше классик, и мои друзья такие же. Просто у всех уже есть дети и куда больше поисков партнера нас волнуют такие вопросы: кто чем заболел, как заполнить заявление в школу, у кого краснуха в детском саду…».

«Формулировка «встретить своего человека» - это какое-то клише. Он может быть «твоим» на какой-то период времени, и этого не нужно бояться. Ты и с родителями-то стараешься сохранять отношения, подстраиваешься - что уж говорить о том, кого ты впервые увидел, допустим, в 40 лет. Мне кажется, все установки про «раз и навсегда» - пережитки советского воспитания, при котором развод считался позором. На самом деле никаких ошибок и неудавшихся отношений быть не может. Сейчас тебе хорошо с человеком, через неделю может быть не очень - ну и спасибо за те дни, что вы были вместе. Ведь из такого опыта и строится жизнь. В конце концов, что потом в мемуарах писать, о чем играть и снимать кино?»
версия для печати
Ссылки по теме
Аглая Тарасова рассказала о неадекватном поведении поклонников в соцсетях

«Лед-2»: Мрачная история

Эвакуированные: Александр Петров, Алла Пугачёва и Юлия Снигирь
персоны
Резо ГигинеишвилиХит ЛеджерАнна МихалковаНадежда Михалкова
фильмы
10 причин моей ненавистиЛёд-2

фотографии >>
«Не представляю, как можно выбрать человека по фото»: Надежда Михалкова о приложениях для знакомств фотографии
«Не представляю, как можно выбрать человека по фото»: Надежда Михалкова о приложениях для знакомств фотографии
«Не представляю, как можно выбрать человека по фото»: Надежда Михалкова о приложениях для знакомств фотографии
«Не представляю, как можно выбрать человека по фото»: Надежда Михалкова о приложениях для знакомств фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Никулина
10 февраля ушла из жизни актриса Галина Никулина.
Михаил Вальтер
10 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Вальтер.

День рождения >>

Анастасия Акатова
Генрих Алавердян
Муса Дудаев
Александр Касаткин (II)
Алена Ковальчук
Юрий Кузьменков
Александра Никифорова
Никита Подгорный
Любовь Толкалина
Айс-Ти
Пётр Байор
Гражина Бленцкая-Кольская
Сонни Боно
Уильям Кэтт
Честер Моррис
Кристофер Экклестон
все родившиеся 16 февраля >>

Афиша кино >>

Соник в кино
приключения, фэнтези
США, 2019
2040: Будущее ждет
научно-популярный
Австралия, 2019
Зов предков
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Западня для дьявола
триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Калашников
биография
Россия, 2020
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Русские грузины. Фильм первый
исторический фильм
Россия, 2020
Свистуны
детектив, комедия, криминальный фильм
Румыния, Германия, Франция, 2019
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
боевик, комедия, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Эма: Танец страсти
драма, социальная драма
Чили, 2019
Лёд-2
драма
Россия, 2020
Ню
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен