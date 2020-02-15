«Не представляю, как можно выбрать человека по фото»: Надежда Михалкова о приложениях для знакомств

14 февраля, в День всех влюбленных в российский прокат вышел фильм «Лёд-2»
, светская премьера которого увенчалась эвакуацией гостей из кинотеатра «Октябрь
». Журнал «Hello!» обратился к исполнившим главные роли в фильме актрисам с просьбой порассуждать о любви. Надежда Михалкова рассказала о своей единственной экранной влюблённости, об отпугивающей самодостаточности и о ценности любого опыта
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«В кино я всегда влюблялась в романтических героев: таких типичных подлецов, которые в итоге становились хорошими. Мне ужасно нравился фильм «10 причин моей ненависти», а Хит Леджер был и остается главной экранной любовью всей моей жизни. Когда он умер, всё думала: «Как же так, ведь я не успела с ним пообщаться…» А ведь когда я была на фестивале в Венеции, мне удалось его увидеть, но Аня
(Анна Михалкова
- прим. ред.) отговорила меня подойти к нему и сфотографироваться. Он всегда производил впечатление человека, которому я могу помочь: спасти его, как мать Тереза. Девочки таких мальчиков очень любят и до последнего верят, что все недостатки можно переделать в достоинства»
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«Не надо ставить в отношениях ультиматумы: Если ты меня любишь, то должен то и это. Просто в какой-то момент мы все приходим к осознанию, что компромиссы - это проявление силы, а не слабости. Мне лично никому ничего доказывать не нужно: у меня есть дети, прекрасные отношения с Резо, с моей семьей, есть любимая работа. Требовать от другого человека я тоже ничего не буду. Возможно, такая самодостаточность отталкивает людей, которые хотели бы со мной познакомиться. Но, с другой стороны, это уже не моя проблема»
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«Мало кто в моем окружении ищет себе пару или пользуется какими-то приложениями для знакомств. Я и сама до сих пор не понимаю, как работает Tinder, и не представляю, как можно выбрать человека по фото и списку того, что ему нравится. В этом отношении я больше классик, и мои друзья такие же. Просто у всех уже есть дети и куда больше поисков партнера нас волнуют такие вопросы: кто чем заболел, как заполнить заявление в школу, у кого краснуха в детском саду…»
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«Формулировка «встретить своего человека» - это какое-то клише. Он может быть «твоим» на какой-то период времени, и этого не нужно бояться. Ты и с родителями-то стараешься сохранять отношения, подстраиваешься - что уж говорить о том, кого ты впервые увидел, допустим, в 40 лет. Мне кажется, все установки про «раз и навсегда» - пережитки советского воспитания, при котором развод считался позором. На самом деле никаких ошибок и неудавшихся отношений быть не может. Сейчас тебе хорошо с человеком, через неделю может быть не очень - ну и спасибо за те дни, что вы были вместе. Ведь из такого опыта и строится жизнь. В конце концов, что потом в мемуарах писать, о чем играть и снимать кино?»