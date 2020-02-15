Любовь Аксёнова второй раз вышла замуж

Любовь Аксёнова
сочла День всех влюбленных подходящим поводом для того, чтобы сообщить своим подписчикам в Инстаграме
радостную новость о замужестве. Седьмую годовщину брака Любовь и её муж Павел Аксёнов отпраздновали повторной церемонией обмена клятвами в любви и верности. Торжественная церемония, на которой собрались друзья и близкие пары, прошла на пляже Анджуна в Северном Гоа.
«Я вышла замуж.
Снова.
Паша сделал мне второе предложение сразу после того, как мы вышли из дворца бракосочетания много лет назад. И вот, пришло время нам ещё раз пройти обряд. Только теперь по своим правилам.
Описать словами все происходящее в период свадьбы невозможно. Наверное, это одно из самых увлекательных и незабываемых явлений в моей жизни. Четыре дня постоянного присутствия в настоящем моменте, наполненном любовью, гармонией, тёплом, творчеством, свободой, счастьем, принятием и светом.
Меня переполняет чувство благодарности ко всем участникам события. Благодарности за то, как ответственно и с полной самоотдачей близкие нам люди шагнули в это приключение, трепетно украшая и обогащая каждый его элемент. Мы ощущали связь с теми, кто не смог доехать. Вопреки времени и пространству, чувствовали их присутствие.
Любовь — это чудо. Она беспощадно пробивает всю токсичность, всю нашу чёрствость. Собирает всё светлое в нас. Легко и игриво демонстрируя, что в этом мире возможно всё, когда это искренне»
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