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«Русская звезда, говорили они»: Наталья Рудова обзавелась поклонниками на Бали

16 февраля
2020 год

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16 февраля 2020
18 февраля на канале МУЗ-ТВ стартует музыкальное реалити-шоу «Место под солнцем», участники которого схлестнутся в борьбе за главный приз - квартиру в Москве и контракт с телеканалом. Съёмки шоу проходили на Бали и, по словам ведущей, актрисы Натальи Рудовой, моментально привлекли внимание местных жителей:
«Во-первых, для них это была маленькая жизнь. Мы для них были звезды. Они даже скачали пару песен, которые исполняли участники шоу, и слушали на смартфонах. Они сильно фанатели, узнавали, как дела у участников, кто выигрывает, кто выбывает и так далее. Я заходила в отель, и меня там возносили, как богиню. Выстраивался чуть ли не весь отель. Русская звезда, говорили они. Это было мило. Ну а во-вторых, мы всем дали заработать. Я думаю, что в любом случае съемки «Места под солнцем» стали для местных балийцев одним из самых ярких событий».

«Русская звезда, говорили они»: Наталья Рудова обзавелась поклонниками на Бали

Если кому-то островная жизнь представляется раем, то для тех, кто приезжает в такие места работать, дела обстоят немного иначе. Наталья призналась, что ей многого не хватало на «сказочном Бали».
«С едой на островах всегда большая проблема. Антисанитария опять же. Я люблю, когда все идеально. Когда работаешь без выходных и так далеко от дома, то комфорт после съемок – абсолютно нужная вещь. Мне этого, конечно, не хватило. Местные жители, которые выполняли наш бытовой райдер, не дотягивают, даже если мы говорим о 5 звездах. Не думайте, что я какая-то суперзаносчивая, но это правда так. Опять же мест, где можно было развеяться, рядом с нашим расположением почти не было, так что практически всегда это было «отель-работа, работа-отель».

«Русская звезда, говорили они»: Наталья Рудова обзавелась поклонниками на Бали
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