Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мария Голубкина намерена стареть естественным образом

16 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
16 февраля 2020
Мария Голубкина намерена стареть естественным образом. В подтверждение чего актриса поделилась с подписчиками в Инстаграме собственным фотопортретом, на котором отсутствуют следы ретуши. А в качестве комментария, в полной мере выражающего позицию актрисы по отношению к старению женщин и пластическим операциям, Мария выбрала текст из недавней публикации журналиста Алексея Белякова.

Мария Голубкина намерена стареть естественным образом

«Опять читаю в глянце: «В свои 50 она выглядит на 30». Типа восторг. И который раз думаю: а что же позорного в пятьдесят выглядеть на пятьдесят? На хорошие, честные пятьдесят. Красивые пятьдесят. Нормальные пятьдесят. Нет, блин, возраст - это какой-то стыд и срам. Что не утверждается прямо, но обязательно подразумевается. Мы любой возраст типа уважаем, мы адски толерантны, но давайте, мадам, сбросим лет двадцать, а? Как-то приятнее всем будет от этого. Не получается? Проходите, мадам, не задерживайтесь.
Однажды я говорил с Изабеллой Росселлини, спросил о пластических операциях. Она сказала, что не делала ни одной, и вообще ей это странно. Понимаете, говорит, ну в 60 я буду выглядеть на 45, хорошо. А в 80 тогда я должна выглядеть на прекрасные 65? А в 90 на чудесные 75? «Ну глупость же какая-то!». Она засмеялась.
Глупость, да. Даже хуже. Молодость как паранойя. Как диктатура. Как истерика. И она всё громче, всё навязчивей. Все комичней и отвратительней».
версия для печати
Ссылки по теме
82-летняя Джейн Фонда решила покончить с пластическими операциями
Поиск по меткам
красотасоцсети
персоны
Мария ГолубкинаИзабелла Росселлини

фотографии >>
Мария Голубкина намерена стареть естественным образом фотографии
Мария Голубкина намерена стареть естественным образом фотографии
Мария Голубкина намерена стареть естественным образом фотографии
Мария Голубкина намерена стареть естественным образом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Никулина
10 февраля ушла из жизни актриса Галина Никулина.
Михаил Вальтер
10 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Вальтер.

День рождения >>

Анастасия Акатова
Генрих Алавердян
Муса Дудаев
Александр Касаткин (II)
Алена Ковальчук
Юрий Кузьменков
Александра Никифорова
Никита Подгорный
Любовь Толкалина
Айс-Ти
Пётр Байор
Гражина Бленцкая-Кольская
Сонни Боно
Уильям Кэтт
Честер Моррис
Кристофер Экклестон
все родившиеся 16 февраля >>

Афиша кино >>

Соник в кино
приключения, фэнтези
США, 2019
2040: Будущее ждет
научно-популярный
Австралия, 2019
Зов предков
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Западня для дьявола
триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Калашников
биография
Россия, 2020
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Русские грузины. Фильм первый
исторический фильм
Россия, 2020
Свистуны
детектив, комедия, криминальный фильм
Румыния, Германия, Франция, 2019
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
боевик, комедия, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Эма: Танец страсти
драма, социальная драма
Чили, 2019
Лёд-2
драма
Россия, 2020
Ню
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен