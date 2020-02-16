Мария Голубкина
намерена стареть естественным образом. В подтверждение чего актриса поделилась с подписчиками в Инстаграме собственным фотопортретом
, на котором отсутствуют следы ретуши. А в качестве комментария, в полной мере выражающего позицию актрисы по отношению к старению женщин и пластическим операциям, Мария выбрала текст из недавней публикации журналиста Алексея Белякова
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«Опять читаю в глянце: «В свои 50 она выглядит на 30». Типа восторг. И который раз думаю: а что же позорного в пятьдесят выглядеть на пятьдесят? На хорошие, честные пятьдесят. Красивые пятьдесят. Нормальные пятьдесят. Нет, блин, возраст - это какой-то стыд и срам. Что не утверждается прямо, но обязательно подразумевается. Мы любой возраст типа уважаем, мы адски толерантны, но давайте, мадам, сбросим лет двадцать, а? Как-то приятнее всем будет от этого. Не получается? Проходите, мадам, не задерживайтесь.
Однажды я говорил с Изабеллой Росселлини, спросил о пластических операциях. Она сказала, что не делала ни одной, и вообще ей это странно. Понимаете, говорит, ну в 60 я буду выглядеть на 45, хорошо. А в 80 тогда я должна выглядеть на прекрасные 65? А в 90 на чудесные 75? «Ну глупость же какая-то!». Она засмеялась.
Глупость, да. Даже хуже. Молодость как паранойя. Как диктатура. Как истерика. И она всё громче, всё навязчивей. Все комичней и отвратительней»
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