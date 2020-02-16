ревью

«Вези меня, мразь!»: Иван Ургант снял пародию на вирусный ролик

Интервью

Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов»

Актриса и режиссер о сериале «Филатов», харизме врачей и своем полнометражном дебюте в качестве постановщицы