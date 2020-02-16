«Вези меня, мразь!»: Иван Ургант снял пародию на вирусный ролик

Иван Ургант
внимательно следит за флэшмобами и мемами, получающими распространение в рунете, и берет из этого рога изобилия народного творчества всё, что можно использовать в работе.
На днях ведущий снял пародию на очередное вирусное видео
, всколыхнувшее Сеть. На видео фитнес-тренер из Томска Яна Данькова кричит на водителя такси, требуя довезти её до места. Девушка утверждает, что её ждут люди, обвиняет водителя в предубеждении на почве национальности и повторяет заклинание «Вези меня, мразь!» Видео было снято на регистратор, который таксист на всякий случай развернул в сторону салона в разгар выяснения отношений. Что стало причиной этой истерики, уже не так интересно и важно - за несколько дней в Сети этот нарратив плотно оброс новыми смыслами в бесконечном количестве пародий и мемов. Московские таксисты проявили цеховую солидарность, оперативным выпуском наклеек на кузов с текстом #везименямразь.
А Иван Ургант иронично обыграл эту ситуацию в своей пародии.