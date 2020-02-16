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«Воровали нижнее белье, предлагали деньги»: Роман Курцын рассказал об ухищрениях поклонниц

16 февраля
2020 год

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16 февраля 2020
10 февраля на канале «Супер» стартовал третий сезон сериала «Фитнес», одну из ролей в котором исполняет Роман Курцын. По рельефному туловищу Романа несложно догадаться, что фитнес и спортзал в его жизни присутствуют не только в качестве декораций на съёмочной площадке. Более того, актёр решил запустить свой YouTube-канал Na Dobre, на котором он вместе с тренером Алексеем Карповым (исполнившим в сериале роль охранника Беллы) отвечает на вопросы подписчиков о том, как набрать мышечную массу и сбросить вес.

«Воровали нижнее белье, предлагали деньги»: Роман Курцын рассказал об ухищрениях поклонниц

В интервью изданию «Телепрограмма» Роман рассказал о своих стандартах женской красоты:

«Я никогда не любил худышек и модельную внешность тоже не люблю. Высокие и худые девчонки – это не про меня. Мне нравятся дамы с формами, спортивные и позитивные.
Спортивный — это вовсе не значит, накаченный, с идеальными формами. Вот у меня формы, но я в сравнении с ребятами, которые в нашей команде каскадеров, просто нервно курю.
А многие из них имеют лишний вес, но это не показатель. Так и с девушками, главное — уметь владеть своим телом».

«Воровали нижнее белье, предлагали деньги»: Роман Курцын рассказал об ухищрениях поклонниц

А так же о том, на какие ухищрения идут его поклонницы:

«В моей жизни были тесты на беременность, присылали и фотографии детей. Говорили, что это мой сын. Обклеивали машины стикерами с любовными записками и раскрашивали помадой, и воровали нижнее белье. А когда только начинал сниматься, то предлагали деньги. Сколько — не помню, но уверен, что если бы просил, то торговаться не стали».
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«Воровали нижнее белье, предлагали деньги»: Роман Курцын рассказал об ухищрениях поклонниц фотографии
«Воровали нижнее белье, предлагали деньги»: Роман Курцын рассказал об ухищрениях поклонниц фотографии
«Воровали нижнее белье, предлагали деньги»: Роман Курцын рассказал об ухищрениях поклонниц фотографии
«Воровали нижнее белье, предлагали деньги»: Роман Курцын рассказал об ухищрениях поклонниц фотографии
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