«Ребёнок должен уметь заняться собой»: Дарья Мороз рассказала о воспитании дочери

30 января на видеосервисе Start
состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»
, одну из главных ролей в котором исполняет актриса Дарья Мороз
. В интервью журналу «OK»
Дарья рассказала о воспитании их с Константином Богомоловым
дочери Анны, о влиянии развода на отношения внутри семьи и об изменениях в статусе.
О воспитании дочери
«На самом деле самый сложный период был у нас с Анной Константиновной с 3 до 5 лет. Сейчас, честно говоря, мне с ней легче, потому что она уже взрослая, с ней можно договориться, я не чувствую подросткового напряга с ней.
Это сейчас очень мой ребенок. Она уже устанавливает свои границы — мне это в кайф. Мне не нравилось, когда она истерила и билась головой об стенку, требуя очередную игрушку, это было совершенно не кстати, это было как раз до 5. Сейчас она абсолютно в адеквате, умнеет, хитрит, что мне особенно нравится. Я сейчас больше с ней в контакте, чем было до того»
.
«Я в каких-то вещах достаточно строгая мать, даже, наверное, в большинстве случаев. С одной стороны, я даю большое количество свободы. Подружки — пожалуйста, не хочешь этим заниматься — ок, давай займешься другим. Я всегда прислушиваюсь к ее желаниям и интересам, как равного партнера. У меня взрослое к ней отношение. С другой стороны, в каких-то принципиальных вещах я очень строга, она знает, что шаг влево, шаг вправо... Аня очень рассеянная, поэтому с этим много проблем, особенно когда надо делать дела. Ее надо контролить, иначе досвидос. Она понимает: если мама сказала «нет», то лучше не спорить. Раньше она как-то вспухала, а сейчас говорит: «Ок, не будем искушать судьбу или договоримся иначе»
.
«Я ее иногда отправляю с друзьями в Берлин, она летит с ними, там тусуется, потом мне ее возвращают. Иногда мы летим вместе —как получается. Аня вполне самостоятельная 9-летняя девушка. Она растет среди этих всех странностей актерской жизни, в том числе логистических, но легко с ними дружит и справляется. Например, я ей говорю: «Ань, я завтра улетаю». «Жалко», — говорит дочь. «Вернусь через неделю». — «Ладно, пока, мам». Но это твоя жизнь. Да, она привыкла к этому, к вот такому ритму. Она знает, что мама где-то всё время работает. Для нее это норма. И я, к слову, совсем не за то, чтобы дети были привязаны к родителям, чтобы родители проводили с детьми всю жизнь. Она взрослая, у нее уже какие-то свои дела, у нас тоже свои дела. Это нормально. Конечно, мы семья, но у каждого своя жизнь. Это правильно, не может быть иначе»
.
«Иногда я очень устаю, мне нужно, чтобы ребенок понимал, что есть моменты, когда маму лучше не трогать. Это важно. Я считаю, что это нормальная ситуация, ребенок должен понимать такие вещи, особенно с активно работающими родителями. Должен уметь заняться собой и прочее. Но проблем нет, мы в хороших дружеских отношениях. И я тоже учитываю, что у нее может быть плохое настроение и ей иногда нужно, чтобы ей дали свое пространство.
О влиянии развода на отношения в семье»
.
О влиянии развода на отношения внутри семьи
«Не отдалил точно. Причем ни со мной, ни Костей. Я считаю, что мы очень гармонично существуем, Аня прекрасно общается с Костей и Ксюшей, когда они вместе. Костя берет ее на выходные или они ездят отдыхать, мне это очень импонирует, потому что я уверена, что мой ребенок в порядке, у нее есть подружки — дочки Ксюшиных и Костиных друзей. Точно так же классно и мы с ней проводим время или ходим куда-то втроем. То есть никакого нет в этом смысле разобщения, что мне нравится: родители остались родителями, несмотря на то что мы не живем вместе. Замечательно, что нам удалось этот микроклимат создать, потому что бывают разные ситуации. Я убеждена, что родители должны максимально оградить ребенка от лишних переживаний. То, что у нас получилось так, это здорово, я очень довольна. Конечно, на какие-то темы пришлось с Аней поговорить, которые мы бы не обсуждали, если бы не было этой ситуации, но мы обсудили, и она адекватно всё восприняла. В этом смысле я очень довольна дочерью, она умница большая, я считаю. Она крутая, взрослая, классная деваха, она какие-то вещи воспринимает не как ребенок, хотя сохраняет детское восприятие мира с верой в чудеса и т.д.»
О статусе
«Он как бы и был, но долго был совместным с Костей, а когда история подошла к концу, у меня был к себе большой вопрос, насколько я способна обрести свою собственную почву, уже сама по себе. И могу сказать, что за этот год я ее обрела. Я сама для себя стала некой единицей. Я человек, не абсолютно в себе уверенный, для меня было важно, что я сама что-то могу, что меня воспринимают саму по себе, а не только в контексте Кости, который значимая фигура на творческом небосклоне»
.