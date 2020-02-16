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Обзор сериалов «Филатов»: Хороший доктор Гинеколог Федор Бондарчук лечит не только женщин, но и свое разбитое сердце

Новости кино Не стало автора саундтрека к «Бригаде» Андрея Иванова Один из создателей музыкального проекта Triplex погиб в Австралии.

Лайфстайл «Ребёнок должен уметь заняться собой»: Дарья Мороз рассказала о воспитании дочери А также о влиянии развода на отношения внутри семьи

Новости кино Про Рапунцель снимут игровой фильм Диснеевская принцесса получит ремейк.

Главная тема Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо Автор «Сахара» и «2040: Будущее ждет» назвал любимые неигровые картины

Ролики фильмов «Задание» Что-то дьявольски странное происходит в новом реалити-шоу.

Спутник телезрителя «Коллектор»: Хабенский против всех В ночь с 16 на 17 февраля, 01:55, НТВ