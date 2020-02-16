Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем

Анна Тараторкина
и Александр Ратников
познакомились на съемках сериала «Служба доверия»
в 2007 году. В актерских кругах их считали одной из самых гармоничных пар. Однако в их отношениях не все было так гладко. На днях стало известно, что Тараторкина и Ратников развелись. И на это были свои причины.
Супруги всеми силами пытались сохранить отношения ради общего 9-летнего сына Никиты. Но 2 месяца назад все-таки решились на развод.
«На развод подала Аня. Официально они стали свободными перед Новым годом. Так что 2020-й оба начали с чистого листа. Конечно, Аня и Саша пытались спасти брак, давали шанс, мол, чувства снова должны вспыхнуть. Но, как видите, не получилось»
, - рассказал источник из окружения пары.
В СМИ не раз проскальзывала информация о том, что брак Александра и Анны на грани. Но Анна в одном из интервью говорила о том, что старается брать пример со своих родителей.
«Преклоняюсь перед родителями, которые много лет заботятся друг о друге. Смотреть в одну сторону, жить интересами партнера, не забывая про свои, - это, на мой взгляд, самое важное. Мы с Сашей пока этому только учимся»
, - делилась Тараторкина.