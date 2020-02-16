Зоя Бербер стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками Сбербанка

На днях актриса Зоя Бербер опубликовала видеообращение в Инстаграме
, где рассказала подписчикам, что мошенники обманным путем выманили у нее большую сумму денег. По словам актрисы, ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками Сбербанка, и сказали, что с её карты был совершен перевод средств.
«Сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы. От них пришли даже сообщения с номера 900(!!). В общем, в связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой, меня поймали в самый «удачный» для них момент. Второпях мною было скачено приложение, которое, как я потом поняла, управляло моим телефоном. Приложение называется QuickSupport. Я пыталась выключить, но уже было поздно»
, - написала Бербер.
Тогда Зоя позвонила в банк и заблокировала карты. Актриса попросила максимально распространить эту информацию, а сама она уже обратилась в полицию. Позже Бербер рассказала, что провела 14 февраля в очередях банка и полиции. В этот день ей предстояло подписать много «валентинок».