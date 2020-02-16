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Зоя Бербер стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками Сбербанка

16 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
16 февраля 2020
На днях актриса Зоя Бербер опубликовала видеообращение в Инстаграме, где рассказала подписчикам, что мошенники обманным путем выманили у нее большую сумму денег. По словам актрисы, ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками Сбербанка, и сказали, что с её карты был совершен перевод средств.

Зоя Бербер стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками Сбербанка

«Сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы. От них пришли даже сообщения с номера 900(!!). В общем, в связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой, меня поймали в самый «удачный» для них момент. Второпях мною было скачено приложение, которое, как я потом поняла, управляло моим телефоном. Приложение называется QuickSupport. Я пыталась выключить, но уже было поздно», - написала Бербер.

Тогда Зоя позвонила в банк и заблокировала карты. Актриса попросила максимально распространить эту информацию, а сама она уже обратилась в полицию. Позже Бербер рассказала, что провела 14 февраля в очередях банка и полиции. В этот день ей предстояло подписать много «валентинок».
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Зоя Бербер

фотографии >>
Зоя Бербер стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками Сбербанка фотографии
Зоя Бербер стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками Сбербанка фотографии
Зоя Бербер стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками Сбербанка фотографии
Зоя Бербер стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками Сбербанка фотографии
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