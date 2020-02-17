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«Лично я за брак»: Юлия Хлынина о важности материальной стороны супружеских отношений

17 февраля
2020 год

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17 февраля 2020
По случаю выхода в прокат фильма «Лёд-2», релиз которого пришёлся на День всех влюбленных, журнал «Hello!» обратился к актрисам, исполнившим в картине главные роли, с просьбой порассуждать о любви. Аглая Тарасова в своём сочинении на тему «любовь» вспомнила о неадекватном поведении поклонников в соцсетях, Надежда Михалкова призналась, что не понимает, как можно пользоваться приложениями для знакомств, а Юлия Хлынина поразмышляла о трансформации семейных ценностей и о том, зачем люди до сих пор вступают в брак.

«Лично я за брак»: Юлия Хлынина о важности материальной стороны супружеских отношений

«Я росла с бабушкой и мамой и наслушалась историй про любовь сразу от двух поколений. Моей бабушке казалось, что в отношениях обязательно должны быть дети, потому что это «цветы жизни», которые показывают, что в этой паре - здоровая любовь. Мама думала, что необходимо выйти замуж, и тогда отношения будут честными и правильными. На мой взгляд, сегодня эти вещи отходят на второй план и главным становится партнерство. И поскольку женщина теперь имеет право голоса не меньше, чем мужчина (я хочу в это верить), именно партнерство делает пару полноценной. Что осталось и будет неизменным во все времена, так это желание обоих участников отношений поддерживать друг друга, рас­ти и развиваться вместе. Современная любовь в этом смысле ничем не отличается от старой. Да, изменились формы ухаживаний, и мы знакомимся не на танцах в Доме культуры, а в Tinder, на ­выставках и в поездках. Но ­поиск любви и ценность любви ­такие же настоящие, как и прежде».

«Самая большая сложность, с которой я столкнулась на этапе взросления: мои шаблоны о большой любви, все эти парадигмы прошлого, загруженные в меня, словно файлы, из детских сказок, не соответствовали реальности. Тебе кажется, что ты вроде должна быть ­Золушкой, честной и доброй, и тогда в твоей жизни обязательно появится принц, который ради тебя с туфелькой объедет вс§ царство, - ты только жди. Но эти сказки забывают рассказать нам, что идти навстречу своему счастью и искать его стоит и нам самим. И я говорю не только о саморазвитии. Прекрасно, что мы занимаемся йогой, учим языки и ходим на тренинги. Но нужно иметь бесстрашие пробовать, быть готовыми открываться, раниться, залечивать эти раны и идти дальше. Верить и действовать - и тогда всё точно получится».

«Лично я за брак»: Юлия Хлынина о важности материальной стороны супружеских отношений

«Большие романы не заканчиваются на штампе в паспорте - они скорее начинаются с кольца на пальце, а продолжаются походом в ЗАГС и сов­местной жизнью. Точно так же большие романы могут не соотноситься с обручальным кольцом в принципе - и всё равно это будет прекрасное путешествие двух людей. Но раз человечество придумало такую форму отношений, как брак, в который официально вступают в других странах и гомосексуальные пары, значит, это кому-то зачем-то нужно. Мне кажется, что штамп, помимо приятного подтверждения для невесты, что она нужна и любима, дает еще и форму защиты, материальную поддержку. К тому же если ты хочешь, чтобы у тебя была красивая свадьба, чтобы это был твой день и праздник семьи, то почему нет? Лично я за брак. Я творческий человек, люблю философствовать, но при этом знаю, что все мы конечны, поэтому материальная сторона отношений также важна».
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«Лично я за брак»: Юлия Хлынина о важности материальной стороны супружеских отношений фотографии
«Лично я за брак»: Юлия Хлынина о важности материальной стороны супружеских отношений фотографии
«Лично я за брак»: Юлия Хлынина о важности материальной стороны супружеских отношений фотографии
«Лично я за брак»: Юлия Хлынина о важности материальной стороны супружеских отношений фотографии
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