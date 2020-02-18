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«Я выглядел как рыхлый безволосый ребёнок в парике»: Роберт Паттинсон о кинопробах к «Сумеркам»

18 февраля
2020 год

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18 февраля 2020
Роберт Паттинсон, которого недавно нарекли одним из самых красивых мужчин в мире, относится к своей внешности со скепсисом. И каждый раз очень удивляется, когда ему легко достаются роли хрестоматийных красавчиков. Об этом актёр признался в интервью журналу «Allure».

«Я выглядел как рыхлый безволосый ребёнок в парике»: Роберт Паттинсон о кинопробах к «Сумеркам»

«Я никогда не стремился играть красавцев, потому что всегда чувствовал некоторую неловкость в общении с людьми. Седрик Диггори, которого я играю в «Гарри Поттере», вроде как должен быть миловидным юношей. Я был в шоке от того, как легко мне эта роль досталась. Потом были Сумерки, где я играю красивого-прекрасивого-раскрасивого Эдварда. Когда я пришёл на прослушивание, я как раз закончил работу над предыдущим проектом, от которого у меня остались перекрашенные в чёрный цвет волосы с отросшими на дюйм корнями и полное отсутствие волос на теле после депиляции. Я ещё пару месяцев пил пиво ежедневно, так что выглядел я как рыхлый безволосый ребёнок в парике.
После того, как я снялся в «Сумерках», мои друзья говорили мне: «Ой, ну ты теперь всё время везде позируешь». А я такой: «Вы о чём говорите-то? Я просто стою. И, кстати, никто из вас не считал меня симпатичным еще каких-то два года назад!»
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«Я выглядел как рыхлый безволосый ребёнок в парике»: Роберт Паттинсон о кинопробах к «Сумеркам» фотографии
«Я выглядел как рыхлый безволосый ребёнок в парике»: Роберт Паттинсон о кинопробах к «Сумеркам» фотографии
«Я выглядел как рыхлый безволосый ребёнок в парике»: Роберт Паттинсон о кинопробах к «Сумеркам» фотографии
«Я выглядел как рыхлый безволосый ребёнок в парике»: Роберт Паттинсон о кинопробах к «Сумеркам» фотографии
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