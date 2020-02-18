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Мартин Фриман признался, что оскорблял и физически наказывал своих детей

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«Я выглядел как рыхлый безволосый ребёнок в парике»: Роберт Паттинсон о кинопробах к «Сумеркам»

Актёр до сих пор не понимает, почему его берут на роль красавцев