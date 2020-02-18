«Я выглядел как рыхлый безволосый ребёнок в парике»: Роберт Паттинсон о кинопробах к «Сумеркам»

Лайфстайл
Актёру периодически не хватало терпения
Лайфстайл
Актёр до сих пор не понимает, почему его берут на роль красавцев
Лайфстайл
Артист путается в показаниях
Лайфстайл
Актриса объясняет, зачем люди до сих пор вступают в брак
Ролики фильмов
Чудесной дружной семье Нины Гогаевой
угрожает серая, монотонная рутина.
Ролики фильмов
Анна Тараторкина
хочет усыновить немого мальчика Алешу, который потерял речь, увидев убийство своей матери.
Новости кино
Юбилейный XXV смотр пройдёт с 11 по 16 марта.
Ролики фильмов
Взгляд на советскую музыкальную культуру через призму жизни критика Артемия Троицкого
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Интервью
Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Война семей» – о поколенческой дыре, мезальянсах и страхе сцены
Ролики фильмов
Документальный фильм о знаменитом советском музыкальном критике и журналисте Артемии Троицком
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Спутник телезрителя
17 февраля, 20-00, РЕН ТВ
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Автор «Сахара» и «2040: Будущее ждет» назвал любимые неигровые картины