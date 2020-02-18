Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мартин Фриман признался, что оскорблял и физически наказывал своих детей

18 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2020
Британский актёр Мартин Фриман, знакомый зрителям по ролям в сериале «Шерлок» и трилогии о Хоббите, в интервью изданию «Sunday Times» признался в неcовершенстве своих воспитательных методик. Актёр воспитывает с бывшей супругой Амандой Эббингтон 14-летнего сына Джо и 11-летнюю дочь Грейс. И хотя современная педагогика и здравый смысл подсказывают Мартину, что бить детей и называть их маленькими выродками не следует, в минуты вспыльчивости он всё-таки прибегал к этим средствам.

Мартин Фриман признался, что оскорблял и физически наказывал своих детей

«Я физически наказывал своих детей, когда они были еще очень маленькими. Я их шлёпал, да. И совсем этим не горжусь. Это вовсе не было чем-то из разряда «Я поступаю правильно!»
Но я делал это. В те моменты, когда не мог рационально объяснить им то, что они должны были уяснить. К тому же я был крайне нетерпелив.
Я всегда был откровенен в разговорах о своих недостатках как родителя, потому что я достаточно хороший папа. Стопроцентно любящий отец. Я даже не уверен, что кричу громче, чем другие родители. Но точно признаю это чаще, чем кто-либо другой».
версия для печати
Ссылки по теме
«Ребёнок должен уметь заняться собой»: Дарья Мороз рассказала о воспитании дочери
Поиск по меткам
дети
персоны
Мартин ФриманАманда Эббингтон
фильмы
Хоббит: битва пяти воинствХоббит: Нежданное путешествиеХоббит: Пустошь СмаугаШерлок

фотографии >>
Мартин Фриман признался, что оскорблял и физически наказывал своих детей фотографии
Мартин Фриман признался, что оскорблял и физически наказывал своих детей фотографии
Мартин Фриман признался, что оскорблял и физически наказывал своих детей фотографии
Мартин Фриман признался, что оскорблял и физически наказывал своих детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Сизых
17 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Сизых.
Георгий Шенгелая
17 февраля ушёл из жизни режиссёр Георгий Шенгелая.

День рождения >>

Константин Григорьев
Алла Клюка
Замира Колхиева
Нато Мурванидзе
Ольга Нефёдова
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Ёла Санько
Тимофей Фёдоров
Мэтт Диллон
Джордж Кеннеди
Адольф Менжу
Молли Рингуолд
Грета Скакки
Джон Траволта
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Соник в кино
приключения, фэнтези
США, 2019
2040: Будущее ждет
научно-популярный
Австралия, 2019
Зов предков
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Западня для дьявола
триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Калашников
биография
Россия, 2020
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Русские грузины. Фильм первый
исторический фильм
Россия, 2020
Свистуны
детектив, комедия, криминальный фильм
Румыния, Германия, Франция, 2019
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
боевик, комедия, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Эма: Танец страсти
драма, социальная драма
Чили, 2019
Лёд-2
драма
Россия, 2020
Ню
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен