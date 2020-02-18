Мартин Фриман признался, что оскорблял и физически наказывал своих детей

Британский актёр Мартин Фриман
, знакомый зрителям по ролям в сериале «Шерлок»
и трилогии о Хоббите
, в интервью изданию «Sunday Times» признался в неcовершенстве своих воспитательных методик. Актёр воспитывает с бывшей супругой Амандой Эббингтон
14-летнего сына Джо и 11-летнюю дочь Грейс. И хотя современная педагогика и здравый смысл подсказывают Мартину, что бить детей и называть их маленькими выродками не следует, в минуты вспыльчивости он всё-таки прибегал к этим средствам.
«Я физически наказывал своих детей, когда они были еще очень маленькими. Я их шлёпал, да. И совсем этим не горжусь. Это вовсе не было чем-то из разряда «Я поступаю правильно!»
Но я делал это. В те моменты, когда не мог рационально объяснить им то, что они должны были уяснить. К тому же я был крайне нетерпелив.
Я всегда был откровенен в разговорах о своих недостатках как родителя, потому что я достаточно хороший папа. Стопроцентно любящий отец. Я даже не уверен, что кричу громче, чем другие родители. Но точно признаю это чаще, чем кто-либо другой»
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