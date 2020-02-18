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СМИ: Данила Козловский уехал в Америку на роды Ольги Зуевой

18 февраля
2020 год

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18 февраля 2020
В конце октября 2019 года в прессе появилась информация о том, что 34-летний Данила Козловский и его 32-летняя возлюбленная Ольга Зуева готовятся стать родителями. Вскоре после этой новости Ольга исчезла с «радаров», чем только подогрела слухи о своем деликатном положении.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Ольга собирается рожать в Америке, где много лет жила до знакомства с Данилой Козловским. Завершив съёмки фильма «Карамора», которые проходили в Грузии, Козловский, по слухам, на днях улетел в США, чтобы быть рядом со своей возлюбленной.

СМИ: Данила Козловский уехал в Америку на роды Ольги Зуевой

Этой информацией поделились с изданием «СтарХит» источники из окружения пары.

«Для Дани это первый отпуск за очень долгое время. И он настолько устал от постоянного круговерти событий, что даже близких друзей попросил не напоминать ему о работе. Если общаться, то на какие-то нейтральные темы, не связанные со съемками, фильмами, монтажом и прочим. Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил».
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СМИ: Данила Козловский уехал в Америку на роды Ольги Зуевой фотографии
СМИ: Данила Козловский уехал в Америку на роды Ольги Зуевой фотографии
СМИ: Данила Козловский уехал в Америку на роды Ольги Зуевой фотографии
СМИ: Данила Козловский уехал в Америку на роды Ольги Зуевой фотографии
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