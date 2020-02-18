СМИ: Данила Козловский уехал в Америку на роды Ольги Зуевой

В конце октября 2019 года в прессе появилась информация
о том, что 34-летний Данила Козловский
и его 32-летняя возлюбленная Ольга Зуева
готовятся стать родителями. Вскоре после этой новости Ольга исчезла с «радаров», чем только подогрела слухи о своем деликатном положении.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Ольга собирается рожать в Америке, где много лет жила до знакомства с Данилой Козловским. Завершив съёмки фильма «Карамора»
, которые проходили в Грузии, Козловский, по слухам, на днях улетел в США, чтобы быть рядом со своей возлюбленной.
Этой информацией поделились с изданием «СтарХит» источники из окружения пары
.
«Для Дани это первый отпуск за очень долгое время. И он настолько устал от постоянного круговерти событий, что даже близких друзей попросил не напоминать ему о работе. Если общаться, то на какие-то нейтральные темы, не связанные со съемками, фильмами, монтажом и прочим. Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил»
.