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«У нас здесь не Китай»: Елена Малышева и Иван Ургант спели песню о коронавирусе

18 февраля
2020 год

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18 февраля 2020
В Китае второй месяц бушует эпидемия коронавируса, влияние которой на мировую экономику нам всем ещё предстоит почувствовать в недалёком будущем. Распространение новой инфекции началось ещё в конце декабря 2019 года, и, несмотря на то, что власти Китая достаточно оперативно приняли все необходимые карантинные меры, количество зараженных всё ещё продолжает расти. По последним данным из 73 тысяч инфицированных скончалось не менее 1868 человек.

Неизвестно, как справились бы с подобной ситуацией власти России (судя по некоторым прохладным историям соотечественников, обращавшихся в больницы и поликлиники с подозрением на инфекцию - справились бы скверно), но Иван Ургант и ведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева преисполнены на этот счёт оптимизма.

«У нас здесь не Китай»: Елена Малышева и Иван Ургант спели песню о коронавирусе

Чему они и посвятили песню, исполнив её дуэтом в эфире шоу «Вечерний Ургант». На мотив песни Валерия Леонтьева «Милый друг, не скучай», Ургант и Малышева напомнили соотечественникам о нормах профилактики инфекционных заболеваний и подсыпали в нашу уверенность дрожжей давних завоеваний:

«Милый друг, не чихай, Что бы там ни говорили! Мы фашистов победили, Победим и эту тварь!», - поётся в припеве песни.
Кстати, по словам Ивана, Елена Малышева никогда не играла на пианино, но частные уроки с Денисом Мацуевым помогли ведущей раскрыть в себе новые таланты.

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«У нас здесь не Китай»: Елена Малышева и Иван Ургант спели песню о коронавирусе фотографии
«У нас здесь не Китай»: Елена Малышева и Иван Ургант спели песню о коронавирусе фотографии
«У нас здесь не Китай»: Елена Малышева и Иван Ургант спели песню о коронавирусе фотографии
«У нас здесь не Китай»: Елена Малышева и Иван Ургант спели песню о коронавирусе фотографии
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