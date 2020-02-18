«В России так не пьют»: Владимир Мединский просил Андрея Звягинцева не снимать пессимистичное кино

Режиссёр Андрей Звягинцев
, который в последнее время испытывает трудности с поиском российских инвесторов
, готовых вкладываться в производство его новых фильмов, рассказал изданию «Фонтанка» о просьбе бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского не снимать «черным-черно».
«Когда мы сделали фильм «Левиафан», уже было известно, что мы попадаем в Канны, за несколько дней до поездки в Канны министерство культуры соизволило посмотреть фильм. Попросили нас показать. По сути, министр Мединский смотрел картину. Не один, но в зале было ещё несколько сотрудников министерства. Он посмотрел картину и попросил поговорить о ней. Пришли к нему в кабинет. Как только сели за стол, он, подыскивая слова, сделал паузу. И потом сказал: «Во-первых, Андрей, в России так не пьют». На что я ответил, что мы, видимо, живём в какой-то другой России, чем министр культуры. А дальше был разговор, который весь сводился к тому, что называется, «ну что же вы всё про это». Взялся за столешницу и показывает сначала на один, потом на другой край. «Здесь вот совсем черным-черно, а здесь белым-бело. Почему вы посередине-то не работаете? Почему не говорите о светлых сторонах жизни? Почему всё время вот сюда?»
В ответ на просьбу приправить свои фильмы щепоткой жизнелюбия и оптимизма, Звягинцев резонно ответил, что не занимается созданием российской действительности, а всего лишь отражает её.
«Мы отражаем то, что мы наблюдаем. А куда уж мы смотрим, позвольте выбирать художнику самому. Мало того, я ему сказал, что когда изменится жизнь, условия жизни человека, его перспективы, тогда мы и будем это отражать. Тогда он выдал кульбит: «Подождите, вы хотите сказать, что мы, что ли, это создаём?» Я сказал – конечно, вы»
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