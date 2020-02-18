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«Я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются»: Ирина Безрукова об идеальном спутнике

18 февраля
2020 год

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18 февраля 2020
8 февраля на канале ТВ-3 стартовал новый сезон шоу «Последний герой: зрители против звёзд». Перезапуск шоу состоялся в прошлом году: ведущая Яна Троянова руководила командами звёзд и экстрасенсов. Актриса Ирина Безрукова, игравшая в команде звёзд, призналась в интервью изданию «7 Дней», что трижды отказывалась от участия в шоу.

«Я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются»: Ирина Безрукова об идеальном спутнике

«Я думала, что там должны участвовать только физически крепкие, спортивные, молодые ребята. Чтобы было интересно смотреть, как они там бегают, прыгают, ныряют. Я сказала, что ни разу не спортивная и с трудом себе представляю, как проведу долгое время на песке под пальмами, поэтому отказалась».

Однако, директор актрисы уговорил её пообщаться с коллегами, которые уже прошли боевое крещение на съёмках шоу о выживании вдали от цивилизации.

«Меня консультировали Настя Задорожная и Алёна Свиридова. Но девочки снимались в проекте «Остров», где чуть легче.
Они единодушно признались, что согласились бы на это снова, хотя по окончании тех съёмок были уверены, что больше никогда и ни за что. По их словам, такой опыт невозможно получить ни в каких других, искусственных, условиях. Даже если сплавляться по сибирским рекам, кормить гнуса и жить в палатках. Настя и Алёна поделились со мной бесценным опытом, и мои товарищи по команде впоследствии удивлялись, откуда я столько знаю? Как не натереть ноги, готовить кокос, жарить его, делать кашу, а не просто съедать, ведь это тяжёлая пища в чистом виде. Физически я вообще не сильна и понимала, что надо быть полезной в плане советов, атмосферы, приготовления пищи. Я три раза в день готовила на костре в жару при температуре плюс 50, помешивая еду простой бамбуковой палочкой в чане. Чтобы все могли поесть и получить какие-то силы».
«У нас не было ни телефонов, ни часов. Но я вспомнила детство, «следопытов», природоведение – и построила с помощью палки и камней часы на песке, и мы приблизительно понимали, который у нас час.
Меня, видимо, взяли, как такую капризную и брезгливую барышню. А я росла в деревне! Доила козу, копала картошку, закатывала банки солений с бабушкой. Ходила в походы и немножечко понимаю про это».

«Я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются»: Ирина Безрукова об идеальном спутнике

Выяснилось, что слияние с природой чуть было не стоило Ирине жизни: «Самое неприятное случилось примерно на седьмой день. Я проснулась среди ночи от дикой боли. Поскольку была Луна, то сразу увидела огромную сколопендру – чёрную многоножку с клешнями. Она укусила меня за ногу. Нога распухла, очень болела и меняла цвет, став, в конце концов, малиновой. Видны были только кончики пальцев на ногах.
У нас, конечно, был доктор на проекте, который жил в нормальном, комфортном месте. Он занялся мной только на следующее утро, спросил, сколько в укусе отверстий. Узнав, что одно, врач сказал: «Было бы два, до утра ты бы не дожила».

Также Ирина рассказала в интервью о своей службе в театре и о том, какими качествами, на её взгляд, должен обладать достойный мужчина.

«Я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются»: Ирина Безрукова об идеальном спутнике

«Я вообще считаю, что фантазии на тему идеального спутника не очень полезны и в чём-то ограничивают. Когда мне подруги говорят о мужчине: «Он не в моём вкусе», я удивляюсь: это что, хлеб или картошка? Или когда женщина говорит: «Да чтобы мне нравились невысокие, лысоватые, краснощекие?! Но он такой харизматик!» Как вот это понять? Очень тонкая область. Мне нравятся несуетливые, неистеричные мужчины. Среди актёрской братии у мужчин много черт, обычно присущих женщине. Утончённость, галантность. Это очень приятно, конечно. Но иногда уходят более брутальные качества: надёжность, терпеливость… Женщину же нужно уметь иногда терпеть. У нас в течение дня эмоции могут скакать, мы же по-другому гормонально устроены. Ноготь сломался – и всё, крах. Надо это выдержать. Мужчина должен быть достойным, уметь отвечать за свои слова. Пообещал – сделай. Женщина никогда не забывает обещаний, так что аккуратнее! Есть такое ошибочное мнение, что если женщина красива, то у неё всё в порядке и лучше к ней не подходить. В шутку кто-то сказал, что они достаются тем, кто даже не мечтал, достаточно просто устроен и просто нагло прет, как бульдозер. Ходит, носит цветы, а потом везёт отдыхать. Некоторые «бульдозеры» и мне встречаются, это так занятно. Я умею вежливо объяснить, чтобы в следующей жизни подходили без очереди. Не знаю, пока не встретила достойного. Я девушка разборчивая, и мне не всё равно. Так-то я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются и в основном только поглядывают».
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«Я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются»: Ирина Безрукова об идеальном спутнике фотографии
«Я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются»: Ирина Безрукова об идеальном спутнике фотографии
«Я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются»: Ирина Безрукова об идеальном спутнике фотографии
«Я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются»: Ирина Безрукова об идеальном спутнике фотографии
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