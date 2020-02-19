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39-летний Элайджа Вуд впервые стал отцом

19 февраля
2020 год

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19 февраля 2020
Звезда трилогии «Властелин Колец» Элайджа Вуд и его возлюбленная, продюсер Метте-Мари Конгсвед впервые стали родителями.

39-летний Элайджа Вуд впервые стал отцом

О беременности Метте-Мари стало известно в июле 2019 года. На днях в эфире вечернего шоу Сета Мейерса Элайджа рассказал, что узнал эту радостную новость в рождественскую ночь 2018 года, которой предшествовало падение с крыши, перелом запястья и попытки бросить курить по настоянию врача. Бросить курить было так сложно, что Элайджа даже отправился на сеанс гипноза. Гипноз не помог, а вот новость о беременности, видимо, сработала. Актёр уже не курит год. И судя по этим срокам, ребёнок появился на свет еще осенью 2019 года.
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39-летний Элайджа Вуд впервые стал отцом фотографии
39-летний Элайджа Вуд впервые стал отцом фотографии
39-летний Элайджа Вуд впервые стал отцом фотографии
39-летний Элайджа Вуд впервые стал отцом фотографии
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