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«Манипуляция - это всегда плохо»: Надежда Михалкова о воспитании детей

19 февраля
2020 год

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19 февраля 2020
Должность приглашенного редактора сайта российского издания «Hello!» в феврале заняла актриса и режиссёр Надежда Михалкова. Начала свою редакторскую деятельность Надежда с небольшого списка неизвестных фактов о себе. Также в рамках промо-акции фильма «Лёд-2» Надежда, сыгравшая в фильме одну из влюбленных в героя Александра Петрова женщин, написала эссе о любви.

«Манипуляция - это всегда плохо»: Надежда Михалкова о воспитании детей

В новой публикации актриса рассуждает о материнстве, пользе обращения к психологии и вреде манипуляций.

«Меня саму воспитывали достаточно строго: то есть были плохой и хороший полицейские, и роли эти периодически кочевали между мамой и папой. Активное участие в моей жизни принимала и бабушка со стороны мамы. Закончилось же детство, наверное, лет в 6, когда я оказалась на съемках первой части «Утомленных солнцем». После этого со мной общались уже, как с взрослым человеком, и поведения ждали соответствующего. Переняла ли я при этом какие-то родительские черты? Наверное, все мы так или иначе перенимаем опыт родных: просто ты либо адаптируешь его под личную картину мира, либо смело следуешь тем паттернам поведения, по которым воспитывали тебя».

«Манипуляция - это всегда плохо»: Надежда Михалкова о воспитании детей

«Воспитывая Нину и Ваню (дети Надежды от брака с режиссером Резо Гигинеишвили - прим. ред.), я и сегодня продолжаю обращаться к книгам и психологам. Например, к трудам Юлии Гиппенрейтер, советы которой разделены даже по возрастам, и у которой можно найти много историй о конкретных ситуациях. В советское время было не принято обращаться к специалистам, но сейчас ты понимаешь, что это очень большой плюс нашего времени. Человек со стороны может помочь тебе урегулировать какой-то конфликт или направить в нужную сторону. И хотя я сама читаю много литературы на тему воспитания, могу в любой момент спокойно позвонить детскому или даже взрослому психологу - чтобы мне дали какой-то совет или другой взгляд на проблему. Все это укорачивает путь к конечной цели».

«Я считаю себя строгим и довольно требовательным родителем. Стараюсь, конечно, не переходить в крайности, но иногда теряю над собой контроль. А еще все равно каждый раз переживаю, если возникает какой-то спор с детьми или приходится их чего-то лишить в качестве наказания. Например, запретить им смотреть телевизор, играть на планшете или телефоне. Разумеется, с их стороны начинаются манипуляции, но я стараюсь стоять до конца. Хотя иногда, конечно, бывает очень сложно это сделать».

«Манипуляция - это всегда плохо»: Надежда Михалкова о воспитании детей

«К ответным манипуляциям - уже не со стороны ребенка, а со стороны родителей, отношусь отрицательно. Но, к сожалению, наша психология так устроена, что нам довольно сложно контролировать свои реакции и мы иногда заигрываемся в общении с ребенком. Манипуляция - это всегда плохо. Исключение - если в вашем доме заведены определенные правила: если не уберешь в комнате, то произойдет вот это… В таком случае я могу все понять. Думаю, что убирать границу в иерархии "взрослый-ребенок" не нужно, какой-то родительский авторитет должен оставаться. Главное, чтобы у ребенка не было чувства страха от твоих вопросов, чтобы он знал, что в любой момент может обратиться к тебе за помощью. Вот над этим ощущением стоит работать больше всего».
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«Манипуляция - это всегда плохо»: Надежда Михалкова о воспитании детей фотографии
«Манипуляция - это всегда плохо»: Надежда Михалкова о воспитании детей фотографии
«Манипуляция - это всегда плохо»: Надежда Михалкова о воспитании детей фотографии
«Манипуляция - это всегда плохо»: Надежда Михалкова о воспитании детей фотографии
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