Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы

Через 12 дней после тайной свадьбы Памела Андерсон
и её новоиспечённый муж Джон Питерс
решили разойтись на неопределенное время. Пара устроила свадебную церемонию
, но так и не подписала официальные бумаги, узаконивающие их отношения.
«Меня тронула теплота, с которой общественность встретила новость о нашем с Джоном воссоединении. Мы будем очень благодарны за понимание и поддержку - пока мы проведем какое-то время порознь, чтобы пересмотреть наши взгляды на то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь - это путешествие, а любовь - процесс. Опираясь на эту универсальную мудрость, мы пришли к обоюдному согласию в том, что надо отложить формальную регистрацию нашего брака. Спасибо, что уважаете нашу приватность»
, - заявила Памела в комментарии журналу The Hollywood Reporter
.
Джон Питерс отказался комментировать эту новость. Чем спровоцирована эта неожиданная размолвка, неизвестно, ведь ещё пару дней назад Памела публиковала в своём Инстаграме совместные фотографии с мужем. А сегодня улетела на свою родину, в Канаду.