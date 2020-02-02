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Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы

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2 февраля 2020
Через 12 дней после тайной свадьбы Памела Андерсон и её новоиспечённый муж Джон Питерс решили разойтись на неопределенное время. Пара устроила свадебную церемонию, но так и не подписала официальные бумаги, узаконивающие их отношения.

Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы

«Меня тронула теплота, с которой общественность встретила новость о нашем с Джоном воссоединении. Мы будем очень благодарны за понимание и поддержку - пока мы проведем какое-то время порознь, чтобы пересмотреть наши взгляды на то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь - это путешествие, а любовь - процесс. Опираясь на эту универсальную мудрость, мы пришли к обоюдному согласию в том, что надо отложить формальную регистрацию нашего брака. Спасибо, что уважаете нашу приватность», - заявила Памела в комментарии журналу The Hollywood Reporter.

Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы

Джон Питерс отказался комментировать эту новость. Чем спровоцирована эта неожиданная размолвка, неизвестно, ведь ещё пару дней назад Памела публиковала в своём Инстаграме совместные фотографии с мужем. А сегодня улетела на свою родину, в Канаду.
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Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы фотографии
Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы фотографии
Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы фотографии
Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы фотографии
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