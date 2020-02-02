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«Это большой подарок российскому кинематографу»: Клим Шипенко о Милоше Биковиче

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2 февраля 2020
Вышедший в Новый год фильм Клима Шипенко «Холоп» стал своего рода чёрным лебедем новогоднего проката, оттеснив фильмы-конкуренты (среди которых «Вторжение» Фёдора Бондарчука и спродюсированный Эрнстом «Союз Спасения») и собрав рекордные 1,8 миллиарда рублей за две недели. За другую свою работу - скандальную драму «Текст», вышедший в прокат осенью 2019 года, Шипенко получил премию «Золотой орёл» в номинации «Лучший фильм года». В беседе с изданием «Медуза» Шипенко рассказал о знакомстве с Милошем Биковичем, своём отношении к скандалу вокруг откровенной сцены в фильме «Текст» и странной политике Минкульта.

«Это большой подарок российскому кинематографу»: Клим Шипенко о Милоше Биковиче

О причинах зрительского успеха фильма «Холоп»

«Я считаю, что это комбинация многих вещей. Во-первых, я искренне, честно делал этот фильм, максимально талантливо делал то, на что способен. В этом плане мне ни за что не стыдно, я выложился по полной. Но этого все равно недостаточно в нашем киномире, чтобы фильм собрал столько, сколько собрал «Холоп». Нужно было, чтобы он был вовремя презентован зрителю, чтобы он попал в настроение, попал в нужное время года, на самом деле. Убежать от зимы в лето все хотят, а тут так получилось, что на два часа это можно сделать. Продюсерская работа и работа прокатчиков над тем, чтобы этот фильм вышел именно под Новый год и шел все новогодние каникулы, — это огромная часть успеха».

О преимуществах Милоша Биковича

«Мы с Милошем знакомы, наверное, лет пять. Он должен был сниматься в «Салюте-7». Там была линия американского посла, и он должен был играть его помощника, молодого дипломата, но еще до съёмок эта линия из сценария ушла. Я с ним тогда познакомился, его тогда утвердили. Мне он очень понравился в «Духless 2» и я подумал: вау, ничего себе, какой крутой чувак! Захотелось с ним работать. После этого мы с ним поддерживали исключительно шапочно-приятельские отношения».
«Когда возник «Холоп», он быстро пришел мне в голову, потому что, на самом деле, у нас в кино не так много такого возраста мужчин — не найдете 10 человек! С трудом — трех, но двое из них не подойдут. На Милоша могут смотреть и девушки, и ребятам он кажется не чужим, потому что у него хорошая мужская энергия, они думают: у меня мог бы быть такой друг, с ним было бы весело затусить, он любит зажигать, я тоже хочу с ним. Милош красавец, талантливый, у него есть чувство юмора и чувство комедии, что здесь нужно. Это немало! И он умный. Умные люди должны играть глупых. Я считаю, таких актеров очень мало у нас, да и везде, кроме Голливуда, который по всему миру пылесосит актеров самых лучших. Милош, слава богу, может у нас сниматься, и это большой подарок российскому кинематографу».

«Это большой подарок российскому кинематографу»: Клим Шипенко о Милоше Биковиче

Об отказах в государственном финансировании

«Я снял «Салют-7», получил награды, получил кассу, бокс-офис. Подал заявку на фильм про последние четыре дня жизни Есенина в Фонд кино, мне отказали. На Есенина отказали, на «Текст» отказали. Вообще, мне много отказывают, намного больше, чем поддерживают. Я не знаю почему. Я как-то не понял, мне никто не объяснил, в чем дело».

О политике Минкульта в отношении режиссёров авторского кино

«Может, теперь (в связи со сменой министра культуры - прим.ред.) с Дворцевого не будут спрашивать 7,5 миллиона за то, что он снимает так, как снимает, и в общем, продвигает культуру на главные фестивали? Может, хотя бы Минкульт не будет такие странные претензии предъявлять режиссеру с мировым признанием? Есть надежда на это».

«И таких режиссеров много. Есть ряд режиссеров, которые продвигают нашу культуру. Им почему-то не дают этого делать. Хорошо, Фонд кино нацелен на заработок, на коммерческое кино. Но есть министерство культуры. Почему и министерство культуры, и Фонд кино отказывают проектам, например, Бакура Бакурадзе, который написал отличный сценарий про блокаду Ленинграда, про женщин? Я его лично читал на экспертном совете [Фонда кино], куда вхожу. Это абсолютно культурный проект, исторический, ничего не очерняет. Там личная история, драма про женщину, её судьбу. Почему-то отказывают, при этом сценарий всем нравится, очень круто оценен. Культура? Культура! Бакур тоже известный, он участвовал в Каннах, у него есть призы. Почему этого не происходит? Расскажите нам, я хочу, чтобы был диалог».

«Это большой подарок российскому кинематографу»: Клим Шипенко о Милоше Биковиче

О скандале из-за откровенных сцен с Кристиной Асмус в фильме «Текст»

«Я Кристине сразу, на берегу, сказал — мы с ней не были знакомы до этого — слушай, там есть такая сцена, я хочу такую степень откровенности, потому что это оправданная история в предлагаемых обстоятельствах, в которых все происходит. «Are you ready?», что называется. Она взяла паузу, потом пришла, сказала «да». Я не знаю, что она в этой паузе делала, говорила с мужем или не говорила. Она пришла и сказала, что готова. Реакцию общества мы, конечно, ожидали — такие сцены есть не в каждом фильме, мы предполагали, что будет такая реакция.

Если история требует таких сцен, значит я буду их делать. Если история не требует таких сцен, значит я не буду их делать, чтобы они просто там были. Я в этом плане не понимаю людей, которые говорят, что этой сцены там могло бы и не быть. Почему? Почему герой Петрова другие аспекты жизни героя Янковского через телефон получил, а этот не получил?

Что, секс не является частью нашей жизни? Такая концепция: человек изучает жизнь другого человека, его душу с помощью этого девайса. Тот, кто задает этот вопрос, говорит, что секс не имеет для него никакого значения, не является частью жизни. Это его личное мнение. Но я думаю, что он какую-то часть жизни у всех занимает, поэтому эта сцена там есть. Когда читаешь сценарий, сразу видно, когда чего-то хочет герой, а когда — сценарист. Это очень заметно, и я сам против таких наигранных вещей».
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ВторжениеДухless 2Салют-7Союз СпасенияТекстХолоп

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«Это большой подарок российскому кинематографу»: Клим Шипенко о Милоше Биковиче фотографии
«Это большой подарок российскому кинематографу»: Клим Шипенко о Милоше Биковиче фотографии
«Это большой подарок российскому кинематографу»: Клим Шипенко о Милоше Биковиче фотографии
«Это большой подарок российскому кинематографу»: Клим Шипенко о Милоше Биковиче фотографии
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