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Аль Пачино бросила молодая возлюбленная

20 февраля
2020 год

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20 февраля 2020
79-летнего Аль Пачино бросила израильтянка Мейталь Доэн после двух лет отношений. О расставании 39-летняя актриса рассказала сама. Она также поделилась деталями жизни с голливудской звездой, которые привели её к такому решению.

«Разница в возрасте дала о себе знать. Я честно пыталась не обращать на это внимание, но он уже действительно пожилой человек. При всей моей любви, но это не могло продолжаться», — рассказала Доэн.

Больше всего актрису возмущало, что Пачино ни разу не подарил ей ничего, кроме цветов. Учитывая, что его состояние оценивается в 180 миллионов долларов, Мейталь ожидала более ценные подарки.

«Как бы мне вежливее выразиться о том, что он не любит тратить деньги? За всё время я получала от него лишь букеты», — объяснила актриса. При этом Мейталь уверяет, что с актером они остались друзьями.

Аль Пачино бросила молодая возлюбленная

О романе актера и израильской звезды стало известно осенью 2018 года. Они познакомились благодаря фильму Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Тогда Мейталь Доэн многие обвиняли в корыстном умысле и желании получить от этих отношений материальную выгоду.

Аль Пачино ни разу не был официально женат. У актера трое детей: двое из них, 18-летние близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз, — от актрисы Беверли Д'Анджело, с которой он встречался с 1996 по 2003 год. У него также есть 30-летняя дочь Джулия Мария, родившаяся от преподавательницы актерского мастерства Ян Таррант.
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Аль Пачино бросила молодая возлюбленная фотографии
Аль Пачино бросила молодая возлюбленная фотографии
Аль Пачино бросила молодая возлюбленная фотографии
Аль Пачино бросила молодая возлюбленная фотографии
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