Бен Аффлек рассказал о своем алкоголизме

Американский актер Бен Аффлек
дал интервью журналу The New York Times и признался, что алкоголизм стал причиной его развода с актрисой Дженнифер Гарнер
и отказа от роли Бэтмена.
«Я довольно долго был в норме. Но когда все случилось, когда мой брак распадался, я стал пить больше и больше. Это был 2015-2016 год. Мое пьянство, конечно, создало еще больше проблем в браке. Самое большое мое сожаление сейчас - это развод
», — рассказал 47-летний актер.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек решили развестись из-за участившихся запоев актера, однако позже они смогли остаться друзьями. Гарнер поддерживала Аффлека и водила его в реабилитационные центры. В самые тяжёлые периоды запоя актера поддержали его друзья Роберт Дауни-младший
и Брэдли Купер
.
Также Аффлек рассказал в интервью, что проблемы с алкоголем повлияли на то, что он отказался от роли Бэтмена. После участия в съемках «Лиги справедливости
» Бен планировал сняться в сольном фильме — он начал писать сценарий: «Я показал тогда кому-то сценарий «Бэтмена», и он сказал: «Я думаю, сценарий хорош. А также я думаю, что ты допьешься до смерти, если будешь переживать это вновь»
». В итоге актер решил отказаться от роли Бэтмена и она досталась Роберту Паттинсону
.
Бен Аффлек добавил, что испытывает стыд и перед своими детьми — 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и 7-летним сыном Сэмюэлем. Он признался, что боится, что дети однажды увидят видео из интернета, на которых их отец пьян.