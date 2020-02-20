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Бен Аффлек рассказал о своем алкоголизме

20 февраля
2020 год

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20 февраля 2020
Американский актер Бен Аффлек дал интервью журналу The New York Times и признался, что алкоголизм стал причиной его развода с актрисой Дженнифер Гарнер и отказа от роли Бэтмена.

«Я довольно долго был в норме. Но когда все случилось, когда мой брак распадался, я стал пить больше и больше. Это был 2015-2016 год. Мое пьянство, конечно, создало еще больше проблем в браке. Самое большое мое сожаление сейчас - это развод», — рассказал 47-летний актер.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек решили развестись из-за участившихся запоев актера, однако позже они смогли остаться друзьями. Гарнер поддерживала Аффлека и водила его в реабилитационные центры. В самые тяжёлые периоды запоя актера поддержали его друзья Роберт Дауни-младший и Брэдли Купер.

Бен Аффлек рассказал о своем алкоголизме

Также Аффлек рассказал в интервью, что проблемы с алкоголем повлияли на то, что он отказался от роли Бэтмена. После участия в съемках «Лиги справедливости» Бен планировал сняться в сольном фильме — он начал писать сценарий: «Я показал тогда кому-то сценарий «Бэтмена», и он сказал: «Я думаю, сценарий хорош. А также я думаю, что ты допьешься до смерти, если будешь переживать это вновь»». В итоге актер решил отказаться от роли Бэтмена и она досталась Роберту Паттинсону.

Бен Аффлек добавил, что испытывает стыд и перед своими детьми — 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и 7-летним сыном Сэмюэлем. Он признался, что боится, что дети однажды увидят видео из интернета, на которых их отец пьян.
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Бен Аффлек рассказал о своем алкоголизме фотографии
Бен Аффлек рассказал о своем алкоголизме фотографии
Бен Аффлек рассказал о своем алкоголизме фотографии
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