Российский актер Сергей Кошонин
в рамках своего выступления в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал историю из жизни о том, как во время военной службы его приняли за террориста.
«Я попал в танковый корпус, готовили меня на командира танка. Тогда с высшим образованием служили 1,5 года. Я в июле по спецнабору пошел в армию. Сам пошел в военкомат, чтобы побыстрее закончить эту историю, поскольку раньше было не отвертеться никак. Все должны были служить, и я считал, что каждый мужчина должен пройти эту школу. Командир танка из меня не получился, потому что я высокий. Был набор в Афганистан, все туда рвались тогда, был юношеский максимализм… Но попал я в ансамбль песни и пляски
», - вспоминает Кошонин.
Он рассказал о том, как их ансамбль поехал в первый раз в Москву, где должен был состояться концерт, посвященный Олимпиаде 1980 года. Ансамбль выступал с номером «Москва олимпийская», в котором Кошонин должен был осветить узким лучом из пистолета олимпийского мишку.
«Номер ансамбля песни и пляски начался, а я вышел на балкон заранее. Иду, меня вдруг останавливают и спрашивают: «Вы куда?» - «Я к пистолету». Потом светит в лицо свет и вопросы: «Где этот террорист? Оружие где? Где пистолет?» Я иду по винтовой лестнице показывать, они за мной
», - расскал актер.
Он объяснил, что на том концерте присутствовал маршал Устинов, занимавший в то время должность министра обороны СССР. Поэтому актера обвинили в покушении на жизнь военачальника, но позже выяснилось, что театральная атрибутика, которой был прожектор, не имеет отношения к оружию, и Кошонина отпустили.
Сергей Кошонин, которого наши читатели часто сравнивают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, наиболее известен по сериалам «Невский
» и «Улицы разбитых фонарей
».