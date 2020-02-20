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У Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии

20 февраля
2020 год

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20 февраля 2020
У британской актрисы и романистки Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии. Из-за онкологического заболевания актриса скорее всего будет вынуждена уйти из кино.

Врачи нашли у звезды «Гарри Поттера» две опухоли в толстой кишке. 69-летняя артистка рассказала, что обратилась за медицинской помощью полтора года назад из-за расстройства желудка и легкого дискомфорта. Услышав диагноз, она подумала, что медики допустили какую-то ошибку. В тот период Уолтерс работала над фильмом «Таинственный сад».

У Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии

Позднее к симптомам добавились боль в животе, изжога и рвота. Врачи сообщили, что рак распространился на близлежащие лимфатические узлы. В итоге исполнительнице роли Молли Уизли пришлось пройти курс химиотерапии и удалить часть кишечника. По заявлению врачей, операция прошла успешно.

Уолтерс призналась, что перенесенная болезнь сильно изменила её, поэтому фильм «Таинственный сад», который выйдет в этом году, может стать последним в ее карьере.

«Я не говорю, что никогда больше не буду сниматься. Но я совершенно точно не думаю, что смогу участвовать в фильмах, которые требуют работать по шесть дней в неделю с пяти утра до семи вечера», — отметила Джули.
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У Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии фотографии
У Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии фотографии
У Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии фотографии
У Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии фотографии
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