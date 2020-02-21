Дональд Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре»

Президент США Дональд Трамп
раскритиковал американскую киноакадемию за присуждение «Оскара» южнокорейской ленте
«Паразиты
».
Президент возмутился во время митинга своих сторонников в Колорадо, напомнив, что у США достаточно торговых проблем с Южной Кореей.
«Вы видели, какой плохой была премия Академии в этом году? Победил фильм из Южной Кореи. Что, черт побери, это было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И после этого они дают ей лучший фильм года? Это нормально?»
Аудитория одобрила его мнение, сам же Трамп добавил, что хотел бы видеть в списках победителей картины, похожие по духу на киноленты «Унесенные ветром
» и «Бульвар Сансет
».