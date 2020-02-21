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Дональд Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре»

21 февраля
2020 год

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21 февраля 2020
Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую киноакадемию за присуждение «Оскара» южнокорейской ленте «Паразиты».

Дональд Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре»

Президент возмутился во время митинга своих сторонников в Колорадо, напомнив, что у США достаточно торговых проблем с Южной Кореей.

«Вы видели, какой плохой была премия Академии в этом году? Победил фильм из Южной Кореи. Что, черт побери, это было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И после этого они дают ей лучший фильм года? Это нормально?»

Аудитория одобрила его мнение, сам же Трамп добавил, что хотел бы видеть в списках победителей картины, похожие по духу на киноленты «Унесенные ветром» и «Бульвар Сансет».
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Дональд Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре» фотографии
Дональд Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре» фотографии
Дональд Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре» фотографии
Дональд Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре» фотографии
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