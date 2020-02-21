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Екатерина Волкова подала в суд на аферистов

21 февраля
2020 год

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21 февраля 2020
В ноябре прошлого года у актрисы Екатерины Волковой взломали аккаунт в соцсетях. Злоумышленники сменили пароли на странице Волковой и стали наживаться на подписчиках актрисы. Аферисты от имени Волковой разместили фейковое объявление о сборе денег на лечение ребенка, указав свои банковские реквизиты. Актриса завела новую страницу в Instagram и попыталась бороться с мошенниками.

Екатерина Волкова подала в суд на аферистов

Волкова обратилась в службу поддержки, однако та «прохладно» отнеслась к решению проблемы.

«Я написала обращение к руководству Instagram с просьбой заблокировать прежнюю страницу. Высылала им и фотографию моего паспорта, и все подтверждения. Но они к этому отнеслись прохладно. Мало того, все мои новые аккаунты те аферисты блокировали, потому что они якобы «настоящая Екатерина Волкова», а я, получается, самозванка!»

Мошенники начали шантажировать звезду. Им даже удалось заставить ее перечислить деньги на их счет.

«В первый раз они сами вышли на меня и написали, что, «если хочешь вернуть свой аккаунт, перечисли 10 тысяч рублей на такую-то карту Сбербанка». Я сразу в полицию обратилась и написала заявление. Но они не предприняли ничего. И тогда я перечислила эти деньги. Мне показалось, что это проще, чем достучаться до кого-то».

Аферисты решили вернуться к шантажу спустя месяц после возвращения аккаунта звезды. Тогда актриса уже не смогла смириться с их наглостью и прибегла к помощи следственного комитета.

«Тогда уже я пошла на Петровку, 38 и написала жалобу на бездействие полиции. Там мне посоветовали обратиться в Следственный комитет. Написала туда, и тогда меня уже вызвали в прокуратуру, а затем к начальнику полиции Тверского района. Три оперативника меня выслушали. Завели уголовное дело. Ведется следствие».

По оценкам Волковой, в борьбе с аферистами она потеряла уже более полумиллиона рублей.
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Екатерина Волкова подала в суд на аферистов фотографии
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